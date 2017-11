Momar N'Diaye s'en contentera. Le buteur de la Jeunesse a secoué une fois les filets dans le duel spectaculaire contre le Titus Pétange (3-3). Ketlas (Mondorf) et Basic (Titus Pétange) ont connu un jour faste.

Le classement après la 13e journée

13 buts: Karapetian (Progrès)

9 buts: Jahier (Racing), N'Diaye (Jeunesse) +1

8 buts: Cissé (Titus Pétange), Hadji (Fola) +1, Perez (FCD03)

7 buts: Er Rafik (F91), Turpel (F91)

6 buts: Drif (Hostert), Kyereh (Jeunesse) +1, Mokrani (RM Hamm Benfica) +1, Seydi (Fola), Sinani (F91),

5 buts: Almeida (FCD03), Banza (Titus Pétange), Pomponi (Hostert) +1, Shala (Racing) , O. Thill (Progrès)

4 buts: Bettmer (FCD03), Karayer (Progrès), Ketlas (Mondorf) +2, Lascak (Rosport), Menaï (Rodange), Schneider (Progrès) +1, Stolz (F91), S. Thill (Progrès), F. Yao (RM Hamm Benfica)

3 buts: Basic (Titus Pétange) +1, Bekkouche (Mondorf) +1, Boulahfari (Rodange), Crnomut (Mondorf), Da Mata (RM Hamm Benfica), Françoise (Progrès), Hartmann (Rosport), Kurz (Rosport), Nakache (Racing) +1, Pokar (F91), Schulz (Strassen), Touré (Mondorf)

2 buts: E. Agovic (Strassen), Amri (FCD03), Bojic (Titus Pétange) +1, Dallevedove (Fola), Dos Santos (Strassen) +1, El Guerrab (Rodange), Franzoni (FCD03), Gaspar (Rosport), Heinz (Rosport), Ibrahimovic (F91), Jager (Strassen), Lopes (Fola), Medri (US Esch), Mersch (Fola), Nabli (Mondorf), Sinani (Mondorf), Soares (Jeunesse), Steinbach (Jeunesse) +1, D. Stumpf (Hostert), Teixeira (RM Hamm Benfica)



1 but: Adler (Jeunesse), Bahovic (Rodange), Bartsch (Rosport), Bastos (FCD03), Battaglia (Hostert), Bernard (Fola), Bernardelli (Racing) +1, Bukvic (RMHB), B. Cabral (Dudelange), E. Cabral (Mondorf), Caron (Differdange), Crespo (US Esch), Couto Pinto (F91), Cruz (F91), Da Mota (Racing), Delgado (Jeunesse), A. Dervisevic (Hostert), De Sousa (Rodange), Dione (US Esch), Dog (Rodange), Feltes (Rosport), Gomes (RM Hamm Benfica), Garos (F91), Guerra (US Esch), Jordanov (F91), Kirch (Fola), Klapp (Fola), Lapierre (Jeunesse), Malget (F91), M. Martins (Jeunesse), Martins (US Esch), Martins-Suarez (Fola) +1, Mélisse (Dudelange), Muharemovic (Fola), Mutsch (Progrès), Osmanovic (Racing), Peters (Hostert), Portier (Jeunesse), Rani (US Esch), Runser (Strassen), Ruppert (Strassen), Sacras (Fola) +1, Saiti (Fola), Silaj (Titus Pétange), Souto (RMHB), Stumpf (Jeunesse), Suarez (Fola), Todorovic (Jeunesse), Vandenbroeck (Differdange), Wang (Hostert), Watska (Progrès), G. Yao (Rodange), Yéyé (FCD03)