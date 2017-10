Avec 13 buts au compteur à la suite de ses deux réalisations face à la Jeunesse, Alexandre Karapetian poursuit sa marche en avant. L'attaquant du Progrès mène la danse confortablement avec cinq buts de mieux que le Pétangeois Issac Cissé. Cette 9e journée de championnat a également été marquée par les doublés de Dave Turpel, Simon Banza et Goncalo Almeida.

Le classement après la 9e journée

13 buts: Karapetian (Progrès) +2.

8 buts: Cissé (Titus Pétange) +1.



7 buts: Hadji (Fola) +1, Jahier (Racing), N'Diaye (Jeunesse).

6 buts: Drif (Hostert), Perez (FCD03), Sinani (F91) +1.

5 buts: Almeida (FCD03) +2, Banza (Titus Pétange) +2, Er Rafik (F91), O. Thill (Progrès), Turpel (F91) +2.

4 buts: Bettmer (FCD03) +1, Lascak (Rosport), Menaï (Rodange), Seydi (Fola) +1, Shala (Racing), F. Yao (RM Hamm Benfica) +1

3 buts: Crnomut (Mondorf) +2, Da Mata (RM Hamm Benfica), Françoise (Progrès), Karayer (Progrès) +1, Kurz (Rosport), Kyereh (Jeunesse), Mokrani (RM Hamm Benfica), Stolz (F91), S. Thill (Progrès).



2 buts: E. Agovic (Strassen), Amri (FCD03) +1, Bekkouche (Mondorf) +1, Boulahfari (Rodange), Dallevedove (Fola), Franzoni (FCD03) +1, Gaspar (Rosport), Hartmann (Rosport) +1, Heinz (Rosport), Jager (Strassen), Ketlas (Mondorf), Lopes (Fola), Medri (US Esch), Nabli (Mondorf), Pokar (F91), Pomponi (Hostert), Schulz (Strassen), Touré (Mondorf).

1 but: Adler (Jeunesse), Bartsch (Rosport), Battaglia (Hostert), Bernard (Fola), Bojic (Titus Pétange), Bukvic (RMHB), E. Cabral (Mondorf) +1, Caron (Differdange), Crespo (US Esch), Cruz (F91), Da Mota (Racing), Delgado (Jeunesse), De Sousa (Rodange), Dione (US Esch), Dog (Rodange), Dos Santos (Strassen), El Guerrab (Rodange), Feltes (Rosport) +1, Gomes (RM Hamm Benfica), Garos (F91), Ibrahimovic (F91), Kirch (Fola), Klapp (Fola) +1, Lapierre (Jeunesse), Malget (F91), Mélisse (Dudelange), Mersch (Fola), Muharemovic (Fola), Nakache (Racing) +1, Osmanovic (Racing) +1, Peters (Hostert), Portier (Jeunesse), Rani (US Esch), Runser (Strassen), Ruppert (Strassen), Saiti (Fola), Schneider (Progrès), Silaj (Titus Pétange), Sinani (Mondorf), Soares (Jeunesse), Souto (RMHB), Steinbach (Jeunesse), D. Stumpf (Hostert), Stumpf (Jeunesse), Suarez (Fola), Todorovic (Jeunesse), Vandenbroeck (Differdange), G. Yao (Rodange), Yéyé (FCD03).