Auteur de trois buts face au Fola, mercredi soir, Aleksandre Karapetian s'envole au classement des buteurs. Nicolas Perez et Dave Turpel tentent de suivre le rythme.

Les buteurs de BGL Ligue: Karapetian intenable

Didier Hiegel Auteur de trois buts face au Fola, mercredi soir, Aleksandre Karapetian s'envole au classement des buteurs. Nicolas Perez et Dave Turpel tentent de suivre le rythme.

Le classement

16 buts: Karapetian (Progrès) +3



12 buts: Perez (FCD03) +1



11 buts: Turpel (F91) +2

9 buts: Hadji (Fola) +1, Jahier (Racing), N'Diaye (Jeunesse)



8 buts: Cissé (Titus Pétange)

7 buts: Er Rafik (F91), Sinani (F91) +1

6 buts: Banza (Titus Pétange) +1, Drif (Hostert), Kyereh (Jeunesse), Mokrani (RM Hamm Benfica), Schneider (Progrès), Seydi (Fola),



5 buts: Almeida (FCD03), Françoise (Progrès) +1, Karayer (Progrès), Klapp (Fola) +1, Lascak (Rosport) +1, Pomponi (Hostert), Shala (Racing), O. Thill (Progrès)

4 buts: Bettmer (FCD03), Crnomut (Mondorf), Hartmann (Rosport), Ketlas (Mondorf), Menaï (Rodange), Nabli (Mondorf), Nakache (Racing), Stolz (F91), S. Thill (Progrès), Touré (Mondorf) +1, F. Yao (RM Hamm Benfica)

3 buts: E. Agovic (Strassen) +1, Amri (FCD03) +1, Basic (Titus Pétange), Bekkouche (Mondorf), Boulahfari (Rodange), Da Mata (RM Hamm Benfica), Ibrahimovic (F91) +1, Kurz (Rosport), Medri (US Esch), Pokar (F91), Schulz (Strassen)



2 buts: Bartsch (Rosport) +1, Bojic (Titus Pétange), Bouchitbi (Hostert), Bukvic (RMHB), I. Cabral (RMHB) +2, Dallevedove (Fola), Dos Santos (Strassen), El Guerrab (Rodange), Franzoni (FCD03), Gaspar (Rosport), Heinz (Rosport), Ibrahimovic (Dudelange) +1, Jager (Strassen), Lopes (Fola), Mersch (Fola), Rani (US Esch) +1, Runser (Strassen), Sinani (Mondorf), Soares (Jeunesse), Steinbach (Jeunesse), D. Stumpf (Hostert), Stumpf (Jeunesse), Teixeira (RM Hamm Benfica), Todorovic (Jeunesse), Weirich (Rosport) +2 , G. Yao (Rodange) +1

1 but: Adler (Jeunesse), Arantes (RMHB) +1, Bahovic (Rodange), Bastos (FCD03), Battaglia (Hostert), Bernard (Fola), Bernardelli (Racing), Banza (Titus Pétange) +1, B. Cabral (Dudelange), E. Cabral (Mondorf), Caron (Differdange), Crespo (US Esch), Couto Pinto (F91), Cruz (F91), Da Mota (Racing), Delgado (Jeunesse), A. Dervisevic (Hostert), De Sousa (Rodange), Dione (US Esch), Dog (Rodange), Feltes (Rosport), Gomes (RM Hamm Benfica), Garos (F91), Gashi (Titus Pétange), Guerra (US Esch), Jordanov (F91), Kirch (Fola), Landrim (US Esch) +1, Lapierre (Jeunesse), Malget (F91), M. Martins (Jeunesse), Martins (US Esch), Martins-Suarez (Fola), Mélisse (Dudelange), Muharemovic (Fola), Mura (Hostert), Mutsch (Progrès), Natami (Mondorf) +1, Osmanovic (Racing), Peters (Hostert), Portier (Jeunesse), Ruppert (Strassen), Sacras (Fola), Saiti (Fola), Siebenaler (FCD03), Silaj (Titus Pétange), Souto (RMHB), Suarez (Fola), Vandenbroeck (Differdange), Wang (Hostert), Watska (Progrès), Yéyé (FCD03)