Alexandre Karapetian (Progrès) est parti sur des bases folles avec un dixième but en seulement sept matches de compétition. Dave Turpel (Dudelange) s'est lui offert un doublé dans le match au sommet.

Le classement après la 7e journée

10 buts: Karapetian (Progrès) +1

7 buts: Jahier (Racing), N'Diaye (Jeunesse)

5 buts: Cissé (Titus Pétange) +1, Drif (Hostert), Er Rafik (F91) +1, Perez (FCD03), Sinani (F91)



4 buts: Lascak (Rosport), Shala (Racing) +1, O. Thill (Progrès) +1

3 buts: Almeida (FCD03) +1, Banza (Titus Pétange) +1, Bettmer (FCD03), Françoise (Progrès), Hadji (Fola), Kyereh (Jeunesse), Menaï (Rodange), Stolz (F91), Turpel (F91) +2, F. Yao (RM Hamm Benfica)

2 buts: E. Agovic (Strassen) +1, Dallevedove (Fola), Gaspar (Rosport), Heinz (Rosport), Jager (Strassen), Ketlas (Mondorf) +1, Lopes (Fola), Karayer (Progrès), Mokrani (RM Hamm Benfica), Nabli (Mondorf), Pokar (F91), Pomponi (Hostert), S. Thill (Progrès)



1 but: Adler (Jeunesse), Bartsch (Rosport) +1, Battaglia (Hostert), Bekkouche (Mondorf), Bernard (Fola), Bojic (Titus Pétange), Boulahfari (Rodange), Bukvic (RMHB), Crespo (US Esch), Cruz (F91), Da Mata (RMHB), Delgado (Jeunesse), De Sousa (Rodange), Dione (US Esch), Dog (Rodange), El Guerrab (Rodange), Gomes (RM Hamm Benfica), Franzoni (FCD03), Garos (F91), Ibrahimovic (F91), Kirch (Fola), Kurz (Rosport) +1, Malget (F91), Medri (US Esch), Mersch (Fola), Muharemovic (Fola), Lapierre (Jeunesse) +1, Peters (Hostert), Portier (Jeunesse), Rani (US Esch), Runser (Strassen), Ruppert (Strassen), Saiti (Fola), Schneider (Progrès), Schulz (Strassen), Silaj (Titus Pétange), Sinani (Mondorf) +1, Steinbach (Jeunesse), Stumpf (Jeunesse), Suarez (Fola) +1, Todorovic (Jeunesse), Touré (Mondorf) +1, Vandenbroeck (Differdange) +1, G. Yao (Rodange), Yéyé (FCD03).