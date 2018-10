Les Biélorusses à la relance

Le Luxembourg affrontera son principal concurrent en Ligue des nations vendredi à Minsk. La Biélorussie, quoique limitée, apparaît bien plus armée que la Moldavie et Saint-Marin.

Le Luxembourg affrontera son principal concurrent en Ligue des nations vendredi à Minsk. La Biélorussie, quoique limitée, apparaît bien plus armée que la Moldavie et Saint-Marin.

Par Guillaume Balout



Quoi de neuf dans le football biélorusse depuis la dernière opposition avec les Roud Léiwen – les deux sélections se sont déjà affrontées lors des éliminatoires des Euros 1996, 2008, 2012 et 2016 ainsi que ceux du Mondial 2018 - le 31 août 2017 au stade Josy Barthel (1-0)?

Diego Maradona est devenu président du Dynamo Brest au printemps, le président de la Fédération de football a été nommé Premier ministre cet été. Celui du BATE Borisov, figure emblématique du club le plus structuré du pays, est décédé le mois dernier. De son côté, l’équipe nationale n’a perdu que deux de ses six derniers matches amicaux et s’est lancée sans incident dans cette Ligue des nations en disposant aisément de Saint-Marin (5-0) et en tenant tête à la Moldavie (0-0) en septembre. On devrait donc retrouver le Biélorussie à la lutte avec le Luxembourg pour la première place du Groupe 2 de la Ligue D.

En poste depuis mars 2017, le sélectionneur Igor Kriouchenko commence donc à imposer sa marque sur son groupe. «A son arrivée, il a testé pas mal de joueurs. Du coup, il était en froid avec certains cadres qui ne voulaient plus jouer sous sa direction», explique Quentin Guéguen, spécialiste de la Biélorussie pour le site Footballski. «Il s’agissait surtout de joueurs du BATE qui sont désormais de retour. Les résultats reviennent aussi et c’est mieux pour l’image renvoyée par la sélection.»

Le technicien de cinquante-quatre ans, qui s’est notamment aguerri avec des expériences de joueur et d’entraîneur en Asie centrale et en Sibérie, est également familier du système biélorusse, remportant deux titres de champion avec le BATE en 2006 et 2007. Le club des bords de la Bérézina, vainqueur des douze derniers championnats et actuellement en tête de celui en cours à sept journées de la fin, demeure toujours la colonne vertébrale de l’équipe nationale où ses joueurs sont présents dans chaque secteur de jeu: Dzyanis Paliakov et Maksim Valadzko en défense, Stanislav Dragun, Alexei Rios, Mikhail Gordeichuk et Igor Stasevitch au milieu de terrain et Mikalay Signevitch en attaque.

Une défense solide et expérimentée

La mainmise absolue de Borisov sur la scène domestique, mal contrebalancée par des campagnes européennes mitigées, fait indirectement le malheur de la sélection. Sans concurrence dans un championnat faible et désargenté, le club manque cruellement d’opposition chaque week-end et, par ricochet, ses meilleurs joueurs souffrent de cette absence d’adversité lors des rencontres internationales. L’expatriation serait la solution la plus indiquée pour ce pays voisin de la Russie et l’Ukraine. Les meilleurs Biélorusses ont tenté (et tentent toujours) leur chance en Occident, mais avec des fortunes diverses. Pour un Alexandre Hleb (Stuttgart, Arsenal, Barcelone…), combien de Sergei Krivets, dont le passage à Metz est déjà un lointain souvenir?

Il suffit de regarder autour du Grand-Duché pour s’en convaincre. Aujourd’hui, le gardien Sergei Tchernik se morfond en Ligue 2 avec Nancy et l’attaquant Anton Saroka, pourtant efficace en sélection, joue peu et ne marque pas à Lokeren. Quand ils rentrent au pays, ces joueurs viennent inévitablement renforcer le BATE.

En attendant de voir le régime du président Alexandre Loukachenko investir dans le football autant que dans le hockey sur glace et d’autres formations contester la suprématie de Borisov, la Biélorussie, 80e nation mondiale, entend profiter de sa présence dans la quatrième et dernière Ligue de cette compétition pour se qualifier, pour la première fois de son histoire, à une phase finale d’un Euro. Invaincue sans avoir encore encaissé de but, la sélection s’appuie surtout sur sa ligne défensive conduite par l’excellent Alexandre Martynovitch (Krasnodar), parmi les joueurs les plus expérimentés de l’équipe avec Sergei Kislyak (Dynamo Brest) et Igor Chitov (Dynamo Minsk). «Il y a un gros contraste entre la défense et l’attaque: les meilleurs joueurs sont défenseurs et il n’y a aucun attaquant de haut niveau», juge Quentin Guéguen qui annonce une organisation en 4-3-3. «Il y a un vrai déficit physique chez eux. Ils n’hésitent pas à balancer de longs ballons devant.»

Blessé, le milieu offensif Renan Bressan (Chaves) est le grand absent du groupe de Kriouchenko tandis que Pavel Savitski (Dynamo Brest), actuel meilleur buteur du championnat, n’a pas même été retenu. Le Luxembourg a certainement un bon coup à jouer à Minsk, trois jours avant la réception, très abordable, de Saint-Marin au Josy Barthel.