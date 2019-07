La Jeunesse s'attaque à du lourd ce jeudi soir au stade Josy Barthel (20h30) avec la réception de Guimaraes en match aller du 2e tour de l'Europa League. Le Vitoria est bien décidé à ne pas gâcher son retour sur la scène européenne.

Sport 3 min.

Les Bianconeri défient les Conquistadores

Eddy RENAULD La Jeunesse s'attaque à du lourd ce jeudi soir au stade Josy Barthel (20h30) avec la réception de Guimaraes en match aller du 2e tour de l'Europa League. Le Vitoria est bien décidé à ne pas gâcher son retour sur la scène européenne.

A l'heure où le Tour de France s'apprête à traverser les Alpes, les Kazahks du Tobol Kostanay, que les Eschois ont éliminé la semaine dernière, pouvaient être catalogués comme un col de première catégorie, le club de Guimaraes entre clairement dans un autre registre: celui des hors catégories.

Certes, le club du nord du Portugal vit dans l'ombre des trois grands que sont Benfica, Porto et le Sporting, mais le Vitoria Sport Clube, qui vu le jour le 22 septembre 1922, reste une référence au pays des champions d'Europe avec notamment une Coupe du Portugal glanée en 2013.

«Il y a un écart de niveau entre le Portugal et le Luxembourg comme il y en avait un entre Tobol et nous au tour précédent. Le Vitoria est encore un cran au-dessus. C'est rigoureux, sérieux, on va préparer ce match du mieux possible mais nous allons affronter un adversaire qui est plus fort que nous. Nous avons 90 minutes pour prouver le contraire», avance Nicolas Huysman.

Le plan avait parfaitement fonctionné lors de la double confrontation face au Tobol. Une rigueur défensive lors de la manche aller, un gardien en état de grâce et une efficacité offensive au retour ont permis aux Bianconeri de franchir l'obstacle. Le cornac de la Vieille Dame devrait à nouveau miser sur un dispositif qui a fait ses preuves. La qualification a également dopé le moral du groupe qui aborde ce rendez-vous avec impatience et fierté.

«C'est toujours spécial d'affronter des équipes portugaises même pour les joueurs qui ne sont pas originaires de ce pays. Toute l'équipe est motivée par ce match. Personnellement, je suis un grand fan du championnat du Portugal, chaque semaine, je suis devant ma télévision», se réjouit David Soares qui fera bien évidemment partie du groupe au contraire de Frederick Kyereh, toujours blessé.



Par contre, Valentin Kouamé, récent transfuge du club en provenance des Francs Borains, sera bien sur la feuille de match. «Mais il ne commencera pas. Par respect des autres joueurs qui ont été chercher la qualification sur le terrain la semaine dernière», précise Huysman.



Une absence de trois ans



Du côté du Vitoria, cette rencontre au Luxembourg marque le début officiel de la saison 2019-2020 puisque la Primeira Liga ne reprendra ses droits que le week-end des 9-10 et 11 août. Cet affrontement face à la Jeunesse sera particulier puisque le club s'apprête à signer son grand retour sur la scène européenne, une première depuis 2015-2016. A l'époque, les Conquistadores avaient subi la loi des Autrichiens d'Altach (1-2, 1-4) lors du 3e tour de l'Europa League.



Le contexte sera tout autre ce jeudi soir. Luis Casto, qui avait permis au club de se classer cinquième du championnat en mai dernier, a cédé sa place à Ivo Vieira. A 43 ans, l'ancien entraîneur de Moreirense, Estoril, Coimbra, Aves ou encore Maritimo a dû se familiariser avec son nouvel entourage.

«Nous avons eu un mois pour nous préparer, l'équipe a bien travaillé, on est confiant. En théorie, nous sommes plus forts mais nous devrons mettre en pratique tout ce que nous avons travaillé depuis la reprise. La vérité se trouve sur le terrain. Nous sommes en début de saison, tout n'est pas encore au point mais ce sera intéressant de voir comment le groupe va se comporter.»

Si Alexandre Guedes, Davidson et le capitaine Pedrao sont attendus, le Vitoria sera tout de même privé du gardien Jhonatan, qui a été transféré cet été de Moreirense, du médian André André, de l'ancien joueur de Benfica Ola John et des Ghanéens Aziz et Wakaso. Pas question toutefois de doucher l'enthousiasme des nombreux ressortissants portugais du pays qui sont attendus en nombre du côté de la route d'Arlon.



Déterminant lors du match retour contre le Tobol, Kevin Sommer aura à nouveau un rôle important face au Vitoria. Photo: Fernand Konnen

Le cadre de la Jeunesse: Fox, Ivesic, Sommer; Arslan, Brito, C. de Sousa, D. de Sousa, Deidda, Duriatti, Fiorani, Klica, Kouamé, Lapierre, Makota, Meddour, Mendes, Menessou, B. Soares, C. Soares, D. Soares, Steinbach, Todorovic.

Absent: Kyereh.

Arbitres: Bojan Pandzic (SWE) assisté par Joakim Amri Nilsson et Daniel Gustavsson.