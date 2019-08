Les filles de Bettembourg ont essuyé un revers cinglant 0-12 ce mercredi pour leur entrée en lice sur la scène européenne contre les Biélorusses de Minsk.

Les Bettembourgeoises sombrent à Minsk

Eddy RENAULD Les filles de Bettembourg ont essuyé un revers cinglant 0-12 ce mercredi pour leur entrée en lice sur la scène européenne contre les Biélorusses de Minsk.

Versées dans le groupe 4 au côté des Croates de ZNK Split et des Ukrainiennes du WFC Karkhiv, les Bettembourgeoises ont subi d'entrée une lourde défaite face à Minsk lors du premier match des qualifications de la Ligue des champions.



Les filles de Daniel Nunes ont connu une entrée en matière catastrophique et ont encaissé trois buts durant le premier quart d'heure (5e Ogbiagbevha, 8e Cisse et 16e Shuppo sur penalty). Les championnes de Biélorussie ont enfoncé le clou à deux reprises avant le repos grâce à Ogbiagbevha (26e) et Khimich (45+3) 5-0.



En seconde mi-temps, les Biélorusses n'ont pas relâché la pression et ont alourdi le score avec des réalisations de Khimich (51e, 82e), Shuppo (53e), Aniset (58e c.s.c), Ogbiagbevha (61e, 74e) et Madiba (67e) pour un score final de 12-0.

Les prochains matches pour les championnes du Luxembourg sont programmés pour le samedi 10 août face à Karkhiv, l'équipe hôte de ce mini-tournoi, et le mardi 13 août contre Split. Seule la formation qui terminera première de ce groupe disputera les seizièmes de finale.

Bettembourg a aligné: Krier; Witry, Pizzimenti, Besch (83e Muacho), Musselek, Ruiz Rojas, Albrand (cap), Thill, Aniset, Ceman (72e H. Thill), Correia (79e Dukovski).

Carton jaune: Musselek (50e).