Les athlètes attendront leur tour pour être vaccinés

Après les tests obligatoires, les députés s'interrogent sur la mise en place d'une «carte de vaccination» pour les sportifs. En particulier pour ceux qui participeront aux Jeux olympiques de Tokyo cet été.

(ASdN) - Les athlètes des Jeux olympiques doivent-ils être vaccinés en priorité ? A cette question, Dan Kersch (LSAP) est catégorique : la réponse est non. «Ce n'est pas approprié, et encore moins pour leurs entraîneurs», justifie le ministre des Sports dans une réponse parlementaire publiée ce jeudi.

S'il n'exclut pas la question pour autant, le ministre considère que ce n'est en effet «pas le moment» d'y réfléchir, n'ayant encore que peu d'informations sur le maintien de la compétition mondiale, et les conditions dans lesquelles elle se déroulera. «Nous ne connaissons pas encore les exigences qui seront mises en place pour les athlètes, les entraîneurs et les spectateurs», souligne-t-il.

«Passeport vaccinal» non, «pass sanitaire» peut-être Jusqu'alors fermement opposé à l'introduction de tout dispositif qui autoriserait les personnes vaccinées à avoir plus de droit que les autres, le Luxembourg met un peu d'eau dans son vin en évoquant, vendredi, sa volonté de «poursuivre les réflexions».

En attendant de telles précisions, la question de la mise en place d'une «carte de vaccination pour les Jeux olympiques» n'est donc elle non plus pas au programme. «A ce stade il n'est pas du tout certain qu'un tel laissez-passer soit requis», insiste Dan Kersch qui rappelle que le gouvernement «n'est pas l'organisateur des JO».

En outre, c'est au COSL de décider si les athlètes luxembourgeois pourront participer, ou non, à la compétition, qui a été reportée du 23 juillet au 8 août 2021 à Tokyo. Un choix qui dépendra de si «des intérêts nationaux sont en jeu». Mais pour l'heure, le ministre se veut rassurant : «Je ne vois aucun danger [à une participation, ndlr] pour le moment».

Pour rappel, les compétitions sportives sont - au Luxembourg - actuellement conditionnées à la soumission à un test anti-covid. Une disposition qui n'avait pas manqué de faire réagir la Fédération luxembourgeoise de football (FLF) le mois dernier, avant de se raviser. La fédération a néanmoins annoncé mardi l'arrêt des championnats de football, ne maintenant que les rencontres des sportifs d'élite.

