En poste depuis le 4 août 2010 à la tête de la sélection nationale A, Luc Holtz (49 ans, 54 sélections) a salué 19 buteurs différents qui se sont partagés 57 buts en huit ans. La palme revient à Aurélien Joachim (13 buts) et Daniel Da Mota (7).

Sport 2 min.

Les années Holtz (3): Joachim – Da Mota, le ticket 35%

Jean-François COLIN En poste depuis le 4 août 2010 à la tête de la sélection nationale A, Luc Holtz (49 ans, 54 sélections) a salué 19 buteurs différents qui se sont partagés 57 buts en huit ans. La palme revient à Aurélien Joachim (13 buts) et Daniel Da Mota (7).

Avec treize buts inscrits (sur un total personnel de quatorze), Aurélien Joachim (33 ans, 77 sélections) est l'incontestable buteur-fétiche de Luc Holtz en équipe nationale. Comme l'attaquant de l'Excelsior Virton a pris part - en totalité ou partiellement - à 56 des 77 rencontres de l'ère Holtz, on peut considérer qu'il marque pratiquement tous les quatre matches.



Dans le sillage de Joachim, on retrouve Daniel Da Mota (33 ans, 91 sélections), auteur de sept réalisations avec Luc Holtz comme sélectionneur. Le joueur du Racing a obtenu la confiance de l'Ettelbruckois à... 72 reprises. Da Mota est cependant resté muet lors de ses neuf dernières apparitions sous le maillot frappé du Lion rouge. Son dernier ut remonte au match amical à Malte (victoire 0-1) le 22 mars 2018.



A eux deux, avec un total cumulé de vingt buts, Joachim et Da Mota signent donc 35,08% des buts inscrits par les Roud Léiwen sous Holtz. Cinq fois buteur, et auteur de l'ultime réalisation en date à l'occasion du déplacement en Moldavie (1-1) le 18 novembre 2018 dans le cadre de la Ligue des Nations, Stefano Bensi (30 ans, 43 sélections) complète le podium, juste devant Lars Gerson (29 ans, 65 sélections, 4 buts).

.

A noter que l'on retrouve dans cette liste de dix-neuf joueurs les trois frères Thill, Olivier et Vincent (deux buts chacun), ainsi que Sébastien (un but).

Pour l'anecdote et... l'Histoire, le tout premier but de l'ère Holtz était l'oeuvre de... Joël Kitenge (31 ans, 29 sélections), le 11 août 2010 à Llanelli contre le Pays de Galles (défaite 1-5). L'ex-attaquant du Fola, qui a obtenu sept sélections sous Luc Holtz, ne marquera plus jamais ensuite en équipe nationale...

Si on se penche à présent plus précisément sur le moment où le Luxembourg version Luc Holtz inscrit ses buts, on remarque que la balance penche très nettement en faveur de la seconde période. Plus des deux-tiers (68,42%) des 57 buts marqués - soit 39 - l'ont été après le repos, contre seulement 19 (31,58%) lors des quarante-cinq premières minutes.



Mieux en poussant encore plus loin la ventilation chronologique des buts inscrits, et en fractionnant chacun des 77 matches de l'ère Holtz en six périodes d'un quart d'heure, on aboutit à une conclusion étonnante: contrairement aux idées reçues selon lesquelles la sélection luxembourgeoise souffre physiquement en fin de match, c'est bel et bien dans le... dernier quart d'heure que les Roud Léiwen se montrent le plus prolifiques, avec 19 buts marqués entre la 76e et la 90e minute, soit exactement un tiers du total (33,33%).



Le cinquième quart d'heure (12 buts entre la 61e et la 75e minute) et celui de la reprise (8 buts entre la 46e et la 60e minute) sont aussi favorables aux Roud Léiwen, qui, à l'inverse, entament le plus souvent leurs rencontres sur la pointe des pieds , avec six buts marqués dans le premier quart d'heure de jeu, et seulement... trois entre la 16e et la 30e minute, de loin le quart d'heure le moins favorable aux ouailles de Luc Holtz.