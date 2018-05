Presque dix ans après ses premières piges au Luxembourg, Mickaël Léoni y revient. Le milieu de terrain de 29 ans se relancera dans quelques semaines à Canach. Wiltz a de son côté trouvé une solution au départ de Julien Hurbain. Maxime Crahay débarque.

Léoni de retour au pays, Crahay dans les buts wiltzois

Christophe NADIN Plusieurs reconductions de contrats à Canach.

Canach et Wiltz préparent depuis quelques semaines une nouvelle saison en Promotion d'Honneur. Entre prolongations de contrats et recrutement, les deux clubs s'activent. Léoni était arrivé à la Jeunesse au mercato hivernal 2009. Il a ensuite porté les maillots de Lamadelaine, de Rumelange et du Titus Pétange avant de revenir en Belgique à Messancy. Il s'est engagé pour trois saisons avec un club qui a prolongé le contrat du jeune Emile Weber, parti à Mensdorf, jusqu'en 2021. Nando Gomes Femal s'est aussi engagé pour deux saisons de plus. Jim Schmitz restera aussi en bleu jusque 2021.

Maxime Crahay a lui 24 ans. Il a notamment défendu les buts du FC Liège, de La Calamine et du RCS Verviers. Il vient de Vöklingen en Allemagne. Dany Fernandes a prolongé son bail d'une saison. Les jeunes Tim Martins et Bryan Gonçalves intégreront le groupe de Dan Huet dans quelques semaines. Rappelons que le club du président Schenk a convaincu le Slovène Emir Burkic de revenir.