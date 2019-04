Membre du noyau A du FSV Mayence en Bundesliga et titulaire en équipe nationale luxembourgeoise, Leandro Barreiro (8 sélections, 1 but) vit, à 19 ans, un rêve éveillé.

Leandro Barreiro: «Tout est allé super vite»

Membre du noyau A du FSV Mayence en Bundesliga et titulaire en équipe nationale luxembourgeoise, Leandro Barreiro (8 sélections, 1 but) vit, à 19 ans, un rêve éveillé.

Leandro, comment êtes-vous arrivé à Mayence?

Lors de la saison 2015-2016, j'évoluais au FC Erpeldange, en Promotion d'Honneur. En novembre 2015, j'ai reçu une invitation du Paris Saint-Germain, qui me proposait de venir faire un essai en participant à plusieurs sessions d'entraînement. Or, c'est précisément à ce moment-là qu'ont eu lieu les attentats terroristes dans la capitale française (ndlr, le 13 novembre). C'est donc tombé à l'eau, et le club parisien m'a alors proposé d'autres dates, mais, entre-temps, Mayence est entré dans la danse, et m'a aussi invité à passer un test. J'y suis allé, je me suis entraîné et j'ai tout de suite reçu un feed-back positif. J'ai donc accepté mon transfert vers l'équipe U17 de Mayence à l'été 2016, d'autant plus que la Bundesliga recueille davantage mes faveurs que la Ligue 1.

La suite dans le club de Rhénanie-Palatinat ressemble à un conte de fée...

Après une première année chez les U17, ma saison 2017-2018 au sein de l'équipe U19 fut de très bonne qualité. Au terme de cet exercice, une réunion s'est tenue et j'ai été surpris d'apprendre que j'étais invité à rejoindre l'effectif professionnel pour la préparation d'avant-saison. On m'a dit alors que si je me montrais sous mon meilleur jour aux entraînements, je pourrais rester avec le groupe. Je savais donc que j'avais la possibilité de m'y ancrer. Et puis, j'ai signé mon premier contrat professionnel le 4 novembre 2018, avant d'enchaîner avec une grande première en Bundesliga le 8 février face au Bayer Leverkusen. A la veille de chaque match, le coach, Sandro Schwarz égrène les noms des gars qui ne seront pas dans le groupe de l'équipe première. Cette fois-là, je ne l'ai pas entendu prononcer mon nom, mais je n'en étais pas sûr. C'est en voyant mes coéquipiers rigoler et blaguer que j'ai compris que j'étais repris dans le groupe... mais sans en être non plus totalement sûr, puisque le coach a l'habitude de sélectionner 19 joueurs pour un cadre final de 18. C'est donc le jour même du match, le vendredi 8 février, que Sandro Schwarz est venu me dire que j'allais débuter le match. J'étais bien sûr aux anges. Mais je peux vous dire qu'après le match (perdu 1-5 et que Leandro Barreiro a disputé intégralement), j'étais cassé pendant deux jours, je ne pouvais plus rien faire. C'était un match très intensif, très différent de ce que j'avais toujours connu, sur le plan de l'intensité et de la vitesse.

Vous comptez huit sélections en équipe nationale luxembourgeoise, où vous n'êtes pas loin d'être déjà devenu un cadre...

Jusqu'à présent, tout s'est passé super vite pour moi. Je savais qu'en partant à l'étranger et à condition d'enchaîner les bonnes performances, j'aurais la chance de pouvoir jouer en sélection. J'ai disputé quatre rencontres avec les Espoirs de Manu Cardoni. J'y ai signé des performances probantes, et Luc Holtz m'a alors invité pour un match amical contre Karlsruhe, le 21 février 2018. Même si j'ai joué un bon match face au KSC, j'ai été surpris de débuter comme titulaire dans la foulée en amical contre Malte (22 mars) et l'Autriche (27 mars). Cela m'a donné beaucoup de confiance pour la suite lorsque je suis retourné à Mayence. En fait, je dispose aussi d'un passeport portugais, et quand j'avais 15 ans, le fédération portugaise m'avait invité à rejoindre son giron, mais j'ai décliné l'invitation et je me suis tout de suite décidé en faveur du Luxembourg, car je suis né ici, j'ai toujours joué ici chez les jeunes et la FLF m'a beaucoup aidé lors de mon transfert à Mayence et pour passer professionnel.

