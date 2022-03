Le XV grand-ducal a pris de vitesse la Hongrie (30-23) pour ouvrir son compteur points dans cette campagne.

Le XV luxembourgeois peut respirer

Christophe NADIN Le XV grand-ducal a pris de vitesse la Hongrie (30-23) pour ouvrir son compteur points dans cette campagne.

Le soulagement et la frustration s’étaient donné rendez-vous sur le coup de 20h à Kockelscheuer samedi à la sortie d’un Luxembourg - Hongrie à suspense. Vainqueur sur le fil dans une ambiance bon enfant, le XV grand-ducal soufflait après un début de campagne chaotique.



L’avancement des chantiers ne donnait toutefois pas encore entière satisfaction à l’entraîneur Michel Frachat. «On a eu du mal à mettre en place notre jeu. Il faut apprécier la victoire, mais on peut être aussi frustré par notre manque d’efficacité.»

A l’image de cette première percée de Gauthier Bares le long de la ligne de touche anéantie à quelques mètres de l’embut hongrois (2e). Les visiteurs offraient en guise de riposte une opposition physique avec des mêlées à leur avantage.

Un William Browne chirurgical

Le chassé-croisé des pénalités allait permettre à chaque équipe de prendre l’avantage tour à tour. Mené 3-6, le Luxembourg inscrivait le premier essai du match à la 25e minute alors qu’il poussait depuis un petit temps. Victor Cendre aplatissait dans l’embut visiteur et William Browne, très bon au pied samedi soir, faisait monter l’écart à 10-6.

Deux pénalités plus tard, les deux équipes regagnaient les vestiaires sur le score de 13-9 en faveur des Luxembourgeois proches d’inscrire un second essai juste avant le repos.

Liam Carroll officiait pour la première fois comme capitaine du XV luxembourgeois. Photo: Stéphane Guillaume

Au jeu vif des Luxembourgeois, les Hongrois continuaient d’opposer leur puissance et leur aisance à la touche. Visi, à peine entré en jeu, concrétisait une grosse poussée visiteuse en filant plein champ pour aplatir (13-16) et inscrire le premier essai magyar.

La partie était plaisante et rebondissait de minute en minute. Les spectateurs s’enflammaient à l’approche de l’heure de jeu lorsque Liam Carroll, parti côté droit, donnait à Anthony Drennan qui filait à l’essai. La transformation de l’inévitable Browne permettait au XV local de mener 20-16 puis 23-16 sur une nouvelle pénalité.

Hugo Bertani porte le coup fatal

Si le Luxembourg avait péché physiquement face à la République tchèque, il faisait cette fois mieux que tenir le choc et parvenait à remettre de la vitesse dans ses enchaînements pour faire plier la Hongrie. «On a clairement progressé dans ce domaine», clamait Liam Carroll bombardé pour la première fois capitaine du XV luxembourgeois en l’absence de Guillaume Kimmel. «Le petit stage programmé il y a quelques semaines a fait son effet.»

Un magnifique mouvement collectif était ponctué par Hugo Bertani à dix minutes du terme. Le troisième essai luxembourgeois portait un coup au moral des Hongrois qui ne refirent jamais surface malgré un dernier essai en toute fin de match.

Le point en Conference 1 Nord Déjà joués: Suède - Luxembourg 51-5 République tchèque - Hongrie 31-13 Luxembourg - République tchèque 12-39 Luxembourg – Hongrie 30-23 Le classement: 1. République tchèque 10 points (2 matchs), 2. Suède 5 (1), 3. Luxembourg 4 (3), 4. Hongrie 1 (2), 5. Lettonie 0 (0)

Il n’aura manqué qu’un dernier essai local pour obtenir le bonus offensif mais ce score de 30-23 permet au XV luxembourgeois de mieux respirer dans cette poule. «On ne va pas faire la fine bouche. On a dégagé des pistes de travail intéressantes ce soir. On a été meilleurs en conquête. On a eu plus de munitions, mais plus de déchet aussi que face aux Tchèques», rajoutait un Michel Frachat qui se félicitait de l’état d’esprit affiché par son groupe.

Visages heureux chez les supporters luxembourgeois. Photo: Stéphane Guillaume

A voir tous ces joueurs issus de pays différents chanter Ons Heemecht, on avait déjà compris une partie du message.

Rendez-vous dans trois semaines en Lettonie pour valider ce résultat et préparer les prochaines rencontres automnales de façon plus sereine.

