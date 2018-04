Troisième match et troisième victoire luxembourgeoise dans cette Conférence 2-Nord, cette fois le XV de Jonathan Flynn s’est offert de biens tendres Finlandais au Josy Barthel ce samedi après-midi. Score final 45-5.

Le XV luxembourgeois facile vainqueur de la Finlande

Place à la Norvège.

Par Thibaut Goetz

L’ovalie était à l’honneur ce samedi au Barthel! Avec un XV luxembourgeois qui affrontait celui venu de Finlande. Et le Luxembourg obtient d’entrée une pénalité mais celle-ci est manquée par Browne (2e). L’équipe de Jonathan Flynn domine territorialement la Finlande, mais le maul créé consécutivement à une touche dans les vingt-cinq mètres finlandais ne parvient pas à briser le verrou scandinave (6e). C’est après une mêlée totalement dominée par le pack grand-ducal que Timmermans file dans l’en-but et aplatit (5-0, 6e). C’est transformé par Browne (7-0, 7e).

Après un hors-jeu finlandais, Browne est de nouveau en position d’aggraver le score sur une pénalité, facilement passée entre les perches (10-0, 18e). Peu avant la demi-heure nouvel essai luxembourgeois après un beau temps fort c’est Bares qui va filer et inscrire cinq points de plus (15-0, 28e), c’est transformé tranquillement par Browne face aux perches (17-0, 29e). Nouvel essai luxembourgeois ensuite sur une action rondement menée. Browne est au départ et à la conclusion de l’action (22-0, 35e).

Une deuxième période plus équilibrée

Le deuxième acte reprend sur un rythme plutôt tranquille, mais toujours avec de nombreuses fautes de main des Finnois, largement surpassés également dans le secteur de la mêlée. Mais les compatriotes des Räikkönen, Vatanen et autres Kankkunen vont s’offrir un rallye dans les 25 mètres grands-ducaux, Pääkö aplatit dans l’en-but (24-5, 58e), Viljanen manque la transformation. Sur un beau travail de Bares encore omniprésent aujourd’hui, Stone va inscrire le quatrième essai luxembourgeois (29-5, 69e). C’est une nouvelle fois transformé par Browne (31-5, 70e).

Timmermans va s’offrir son deuxième essai du match en faisant parler sa pointe de vitesse et ses appuis (36-5, 75e), Browne transforme sans se faire prier (38-5, 76e). Guillaume Kimmel va aller inscrire le dernier essai de ce match (43-5, 70e) et parachever le succès luxembourgeois. Browne ne manque pas son dernier coup de pied du match (45-5, 81e). Victoire sans contestation pour le Luxembourg plus que jamais en tête de son groupe et qui affrontera la Norvège le 28 avril prochain au stade Josy-Barthel.



Jean-Baptiste Vert perce les lignes nordiques. Photo: Christian Kemp

Luxembourg - Finlande 45-5

Stade Josy Barthel, pelouse en bon état, arbitrage de M.Visser (PB). 1.300 spectateurs payants. Mi-temps : 24-0.

Evolution du score: 5-0 Timmermans (essai, 6e) 7-0 Browne (transformation, 7e), 10-0 Browne (pénalité, 18e), 15-0 Bares (essai, 28e), 17-0 Browne (transformation, 29e), 22-0 Browne (essai, 35e) 24-0 Browne (transformation, 36e), 24-5 Pääkö (essai, 58e) 29-5 Stone (essai, 69e), 31-5 Browne (transformation, 70e), 36-5 Timmermans (essai, 75e), 38-5 Browne (transformation, 76e), 43-5 Kimmel (essai, 79e), 45-5 Browne (transformation, 81e).

LUXEMBOURG: 1. Rezapour 2. Dee 3. Kremer 4. Giffard 5. Drennan 6. Vert 7. R. Kimmel (cap.) 8. Williams 9. Geoffreys 10. Browne 11. Timmermans 12. Dozin 13. G. Kimmel 14. Stone 15. Bares

Remplaçants: Dennis-Soto, Marcus, Cendre, Toulet, Bouobda-Nzali, Calmont, Kenens, Ketema

Manager: Jonathan Flynn (GB)

FINLANDE: 1. Tammero 2. Martinez 3. Denholm 4. Peltoniemi 5. Kontilla 6. Aro 7. Kerän 8. Eskola 9. Mäenpää 10. Finell 11. Pääkkö 12.Viljanen (cap.) 13. Hyytiäinen 14.Takala 15. Rochford

Remplaçants : Rantakokko, Gröndal, Filtness, Raivonen, Larsen, Koponen, Lahtivuori, Visser

Manager: Isaac Visser (NZ)

Jonathan Flynn: "En première période on a pas su respecter notre plan de jeu et c'était frustrant. A la mi-temps dans le vestiaire le capitaine a insisté là-dessus. On a dominé le match, des fois on a dû défendre et c'est jamais facile contre une équipe comme ça, mais les joueurs ont fait les bons plaquages et je dois être content de notre prestation même si on aurait pu marquer plus d'essais".