Le cyclisme mondial, à l'arrêt depuis la dernière étape de Paris-Nice, le 14 mars, reprend son fil, ce samedi, avec les Strade Bianche en Italie et la première course française de l'été, la Route d'Occitanie.

Le WorldTour ferme une parenthèse de 139 jours

(ER avec AFP) - Pendant près de cinq mois, le peloton a rongé son frein. Les coureurs se sont dépensés le plus souvent sur home-trainer puis, vers la mi-mai pour la plupart, ont retrouvé l'entraînement en extérieur.

Première victime du Covid-19, la course des Strade Bianche, sur les chemins de terre de Toscane surchauffés au cœur de l'été, marque donc le retour du WorldTour. «C'est un message d'espoir qui part de Sienne, non seulement pour le cyclisme mais pour tout le sport. Nous sommes de retour, la vie est là», a déclaré le président de l'UCI David Lappartient dans la Gazzetta dello Sport.

Du 7 mars au 1er août, la date a changé mais pas le programme. Avant d'arriver sur la superbe Piazza del Campo de Sienne au bout de 184 kilomètres, les coureurs auront souffert sur les 11 secteurs (63 km) de «sterrati», les chemins de terre blanchis qui donnent son nom à la course.



Et sous une chaleur brutale (jusqu'à 37 degrés dans l'après-midi), ils auront affronté les routes sans plat de la Toscane et les redoutables 16% de la Via Santa Caterina, juste avant l'arrivée, où Julian Alaphilippe avait fait la différence pour s'imposer l'an dernier. Mais plus encore que la chaleur, la grande variable sera l'incertitude totale pesant sur les états de forme des uns et des autres après près de cinq mois sans compétition.

Un trio en Toscane Les coureurs luxembourgeois font également leur retour à la compétition en Italie. Si Christine Majerus, qui s'alignera sur l'épreuve dames ce samedi, a déjà renoué avec la compétition le week-end dernier en Espagne, Bob Jungels et Kevin Geniets vont enfin retrouver l'ambiance de la compétition. Le champion national n'a plus couru depuis la mi-mars (Paris-Nice). Quant à Geniets, qui a prolongé son contrat de deux ans avec Groupama (jusqu'en 2022), il n'a plus disputé la moindre épreuve depuis le 1er mars et Kuurne-Bruxelles-Kuurne.

«Sincèrement, c'est un grand point d'interrogation. Je me sens bien et je pense m'être préparé au mieux. Mais c'est la course qui parlera. Tu peux marcher aussi fort que tu veux à l'entraînement, tout est différent en course», a ainsi expliqué cette semaine Vincenzo Nibali.

Alaphilippe, lui, va se retrouver à défendre coup sur coup ses deux plus beaux succès italiens de 2019, avec les Strade Bianche puis Milan-Sanremo dès samedi prochain. Mais avec un programme qui le pousse à regarder vers le Tour de France et au-delà vers les Championnats du monde et les classiques de septembre-octobre, le puncheur français sera peut-être un peu en retrait.

Deuxième à Sienne l'an dernier, Fuglsang (Astana) pourrait être candidat, comme Sagan et Schachmann (Bora), Van Avermaet (CCC), souvent placé, ou Benoot (Sunweb), vainqueur en 2018. Mais les regards seront surtout tournés vers Van Aert (Jumbo-Visma), troisième des deux dernières éditions, et vers l'attraction Van der Poel. Pour Van Avermaet, le jeune Néerlandais est même «le favori».

Ries au départ de la première course post-confinement en France

Parallèlement à l'épreuve italienne, le public français va également retrouver l'ambiance d'une course cycliste avec la Route d'Occitanie qui accueille quelques-uns des favoris du Tour (Bernal, Froome, Pinot ou encore Bardet) qui se disputera exceptionnellement cette année du 29 août au 20 septembre.

Il s'agira pour ces coureurs de premier plan d'accumuler des jours de courses à l'approche de la grande échéance de la saison, chamboulée par le covid-19. Dernier vainqueur du Tour de France, Egan Bernal n'a plus épinglé de dossard depuis son Tour de Colombie à domicile le 16 février...

Unique représentant luxembourgeois au départ de Saint-Affrique, Michel Ries aura pour mission d'épauler ses deux chefs de file Richie Porte et Bauke Mollema jusqu'à mardi. Un petit avant-goût de Grande Boucle puisque la troisième étape, la plus montagneuse lundi, propose une arrivée au sommet du col de Beyrède après les ascensions du Port de Balès et du col de Peyresourde, théâtres de la 8e étape du Tour, le 5 septembre.

