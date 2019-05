Il ne s’agissait pas du plus beau match de la saison désormais terminée mais le Vinesca Ehnen s’en moque. Vainqueur 2-1 de Clervaux, qui avait égalisé (61e), il conserve sa place en Division 2.

Sport 3 min.

Le Vinesca reste en D2

Il ne s’agissait pas du plus beau match de la saison désormais terminée mais le Vinesca Ehnen s’en moque. Vainqueur 2-1 de Clervaux, qui avait égalisé (61e), il conserve sa place en Division 2.

Par Vincent Lommel



Le match: vaincre ou mourir... L'ultime effort avant les vacances offrait la possibilité au Vinesca de poursuivre l’aventure en D2 ou au Claravallis de s’y inviter. Sur l’aire de jeu, en parfait état, du stade Kuerzwénkel de Consdorf, les deux équipes, déterminées, avaient envie de bien faire.



Elles ont, parfois, oublié de passer aux actes. Des deux, le Vinesca est la première à s’ébrouer. La tentative de l’attaquant Dos Reis (6e) ne donne rien. En réplique, le coup franc de Conway (8e) termine sa course dans les mains de Monteiro. A la 18e minute, Machado redresse vaille que vaille un long ballon et trouve le front de Dos Reis. Au lieu d’y aller franco, le numéro 9, libre comme l’air, s’essaie à une tête piquée qui heurte… la barre transversale.



Le genre d’occasion cinq étoiles à ne manquer sous aucun prétexte. Celle échue à son coéquipier Oliveira sera moins intéressante (26e). Dominé sans réellement l’être, jamais dangereux, Clervaux sera contraint à courir derrière le score (32e). Dos Reis y va d’un effort personnel. A bout de souffle, il pousse son ballon trop loin mais, surtout, entre en collision avec le gardien Correia. L’infortuné Frantz touche le cuir qui… termine au fond du but (1-0). Un but gag.

Mendes manque un penalty

Juste avant le repos, l’arbitre, M. Wilmes, désigne le point de penalty suite à une faute commise par Mendes sur Schrantz (44e). Un autre Mendes verra son envoi être stoppé par Monteiro. La chance est passée.

Plutôt que de chercher à doubler la mise, le Vinesca s’endort sur ses lauriers lors du quart d’heure de reprise. La révolte adverse sera payante. La puissante frappe de Felten augure de l’égalisation. Spécialiste des phases arrêtées, Kieran Conway botte à la perfection un coup franc aux 25 mètres (1-1, 61e).



La colère gronde. Le remuant, futur quadragénaire (40 ans le 4 janvier), et indispensable Dos Reis déborde côté gauche. Son centre est repris par Machado (2-1, 68e). Sans le savoir à cet instant, les 20 dernières minutes seront celles du kick and rush avec la tension inhérente vu l’enjeu. On en reste là en dépit de la reprise de Schrantz déviée en corner par Monteiro (90+1). Ehnen reste en D2 et Clervaux en D3.

Aderito Dos Reis, dans la tenaille de Clervaux, a été un des grands artisans du succès de son équipe. Photo: Stéphane Guillaume

La note du match: 10/20. L’envie ne masque pas les lacunes, mais, avec leurs moyens, les deux équipes ont proposé un match correct.

Le fait du match: dans les arrêts de jeu, Schrantz est à la réception d’un coup franc. Etrangement seul au deuxième poteau, le n°10 de Clervaux y va d’un pointu que le dernier rempart détourne en corner.

L’homme du match: attaquant du Vinesca, Aderito Dos Reis est un poison pour la défense adverse. Il est dans le coup sur les deux buts de ses couleurs.

Vinesca Ehnen (D2) - Claravallis Clervaux (D3) 2-1

Stade Kuerzwénkel à Consdorf, bonne pelouse, arbitrage de M. Wilmes assisté de MM.Skrijelj et Mentz, 476 spectateurs. Mi-temps: 1-0.

Evolution du score: 1-0 Frantz (32e csc), 1-1 Conway (61e), 2-1 Machado (68e).

Corners: Ehnen 4 (3+1); Clervaux 3 (1+2).

Cartons jaunes: Mendes (44e, pied en avant), Agostino (51e, pied en avant), Mendes Pereira (64e, antijeu), Cerveira (85e, anti-jeu), Freire (88e, pied en avant) à Ehnen; Baustert (80e, antijeu) à Clervaux.

EHNEN: Monteiro; Horta, Osmanovic, Mendes Pereira, Mendes, Cerveira, Dantas De Sousa (cap., 79e Freire), Oliveira (87e Osmanovic), Agostino, Machado (90+3 Backes), Dos Reis.

Joueurs non utilisés: Promme et Oliveira.

Entraîneur: Nuno Conceicao.

CLERVAUX: Correia; Frantz, Pinto (77e Baustert), Koltunski, Da Silva, Pereira (cap.), Conway, Mendes, Felten (67e Silva), Da Silva, Schrantz.

Joueurs non utilisés: Pereira et Da Silva.

Entraîneur: Andrzej Jaworucki.



La joie du Vinesca Ehnen. Photo: Stéphane Guillaume