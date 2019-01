L'Espagnol Jesus Herrada (Cofidis) a remporté ce jeudi le premier des quatre trophées du Challenge de Majorque sur l'île des Baléares alors que Jempy Drucker a pris la 61e place à un peu plus de cinq minutes.

Le Trofeo Ses Salines pour Herrada, une rentrée en douceur pour Drucker

Eddy RENAULD

Après l'Australie, l'Afrique et l'Américaine, c'est l'Europe qui s'apprête à lancer la saison cycliste avec le Trophée de Majorque et ses quatre jours de course. La première épreuve qui s'est déroulée sur 180,5 km avec une arrivée au sommet du Puig de Sant Salvador a vu le succès de Jesus Herrada. L'Espagnol de 28 ans s'est imposé en solitaire devant le Français Guillaume Martin (Wanty-Gobert) et le Néerlandais Bauke Mollema (Trek), 2e et 3e à 11".

Le champion du monde Alejandro Valverde (Movistar) a fini quatrième. Le Murcian a eu plus de chance que son équipier Mikel Landa qui a été victime d'une chute massive à une quinzaine de kilomètres de l'arrivée. Touché à une épaule, il a été transféré à l'hôpital et souffre d'une fracture de la clavicule.

Pour Jempy Drucker, cette épreuve marquait ses grands débuts en compétition sous le maillot de la Bora. Le Luxembourgeois a pris la 61e place à 5'08" du lauréat du jour. Victime d'une fracture de la clavicule à la veille de Noël, l'ancien coureur de la BMC considère ces quatre jours de course comme un excellent galop d'entraînement dans l'optique des classiques flandriennes, il a d'ailleurs empoché les points de l'avant-dernier GPM du jour.



Ce vendredi, place au Trophée Andratx-Lloseta sur la distance de 168,5 km.