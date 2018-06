Le Tour de Suisse profite du départ retardé du Tour de France pour offrir un plateau de choix, avec le champion du monde Peter Sagan (Bora), le Colombien Nairo Quintana (Movistar) et l'Australien Richie Porte (BMC). Quant au Slovène Simon Spilak, il tentera de décrocher un troisième succès sur la boucle helvétique.

Sport 2 min.

Le trio Sagan-Quintana-Porte en vedette, Gastauer vise le Tour

Ben Gastauer tentera de séduire les responsables d'AG2r

(ER/AFP) - Le Tour de Suisse profite du départ retardé du Tour de France pour offrir un plateau de choix, avec le champion du monde Peter Sagan (Bora), le Colombien Nairo Quintana (Movistar) et l'Australien Richie Porte (BMC). Quant au Slovène Simon Spilak, il tentera de décrocher un troisième succès sur la boucle helvétique.

Parfaite préparation au Tour de France, la course faisait moins recette ces dernières années auprès des stars du peloton. Mais avec un départ de la Grande Boucle retardé cette année au 7 juillet, plusieurs grands noms ont décidé de s'aligner samedi au départ, face notamment au champion du monde Peter Sagan, dont c'est la 9e participation consécutive. Le Slovaque, qui reprend la compétition après le Tour de Californie, compte déjà 15 victoires d'étape sur l'épreuve, dont deux l'an passé.

Nairo Quintana, qui n'a plus couru depuis le Tour du Pays Basque en avril, jaugera sa forme face à ses rivaux parmi lesquels figurent son partenaire à la Movistar, l'Espagnol Mikel Landa. Ce dernier avait pris le meilleur sur Quintana dans la course basque, 2e au général derrière le Slovène Primoz Roglic. Un autre Slovène sera à suivre, Simon Spilak, lauréat en 2015 devant le Britannique Geraint Thomas, absent cette année, et en 2017 devant l'Italien Damiano Caruso.

Dans les rangs luxembourgeois, seul Ben Gastauer est au départ. Le Schifflangeois, qui figure dans la pré-sélection de la formation Ag2r pour le Tour de France, tentera de se mettre en évidence auprès des responsables de la formation, histoire de décrocher sa place pour la Grande Boucle. L'équipe française abordera l'épreuve avec l'ambition de décrocher une succès d'étape et une place dans le Top 10 avec Mathias Frank.

Après un contre-la-montre par équipes inaugural samedi sur 18 km à Frauenfeld, dans le nord-est de la Suisse, le peloton attaquera les morceaux de choix mercredi avec une étape de montagne entre Gstaad et Leukerbed, offrant trois grandes ascensions. L'étape reine est programmée le lendemain, avec au menu les difficiles cols de la Furka et du Klausen.

La victoire finale devrait se jouer le dimanche 17 juin sur un parcours rapide autour de Bellinzona, dans le Tessin, sur un contre-la-montre individuel de 34 km.

Les têtes d'affiche

Frank (SUI/AG2R), Fuglsang (DEN/Astana), Porte (AUS/BMC), Spilak (SLO/Katusha), Mollema (PBS/Trek), Gilbert (BEL/Quick-Step), Gaviria (COL/Quick-Step), Henao (COL/Sky), Cunego (Nippo/Vini Fantini), Démare (Groupama-FDJ), Kristoff (NOR/Emirats), Gorka et Jon Izagirre (ESP/Bahrein), Wellens (BEL/Lotto), Matthews (AUS/Sunweb), Sagan (SVQ/Bora), Quintana (COL/Movistar), Kruijswijk (NED/Lotto NL), Calmejane (FRA/Direct Energie).

Le programme



Samedi 9 juin: 1re étape Frauenfeld - Frauenfeld, 18 km (contre-la-montre par équipes)



Dimanche 10 juin: 2e étape Frauenfeld - Frauenfeld, 155 km

Lundi 11 juin: 3e étape Oberstammheim - Gansingen, 182 km



Mardi 12 juin: 4e étape Gansingen - Gstaad, 189 km



Mercredi 13 juin: 5e étape Gstaad - Leukerbad, 155 km



Jeudi 14 juin: 6e étape Fiesch - Gommiswald, 186 km

Vendredi 15 juin: 7e étape Eschenbach/Atzmännig - Arosa, 170 km



Samedi 16 juin: 8e étape Bellinzona - Bellinzona, 123 km



Dimanche 17 juin: 9e étape Bellinzona - Bellinzona, 34 km (contre-la-montre individuel)