Le trio de tête muet, N'Diaye au pied du podium

La 15e journée a été marquée par le manque d'efficacité du trio de tête des buteurs de BGL Ligue. Alexandre Karapetian, Nicolas Perez et Dave Turpel n'ont pas trouvé le chemin des filets au contraire de Monar N'Diyae

Le classement

17 buts: Karapetian (Progrès)

13 buts: Perez (FCD03)

12 buts: Turpel (F91)

11 buts: N'Diaye (Jeunesse) +1

10 buts: Hadji (Fola)

9 buts: Jahier (Racing)

8 buts: Cissé (Titus Pétange)

7 buts: Banza (Titus Pétange), Er Rafik (F91), Sinani (F91)

6 buts: Drif (Hostert), Klapp (Fola), Kyereh (Jeunesse), Mokrani (RM Hamm Benfica), Schneider (Progrès), Seydi (Fola), O. Thill (Progrès)

5 buts: Almeida (FCD03), Françoise (Progrès), Hartmann (Rosport), Karayer (Progrès), Lascak (Rosport), Pomponi (Hostert), Shala (Racing), S. Thill (Progrès), Touré (Mondorf)+1



4 buts: E. Agovic (Strassen) +1, Basic (Titus Pétange) +1, Bekkouche (Mondorf) +1, Bettmer (FCD03), Crnomut (Mondorf), Ketlas (Mondorf), Menaï (Rodange), Nabli (Mondorf), Nakache (Racing), Stolz (F91), Touré (Mondorf), F. Yao (RM Hamm Benfica)

3 buts: Amri (FCD03), Boulahfari (Rodange), Da Mata (RM Hamm Benfica), Da Mota (Racing) +1, Ibrahimovic (F91), Kurz (Rosport), Medri (US Esch), Pokar (F91), Schulz (Strassen), Steinbach (Jeunesse), P. Stumpf (Jeunesse) +1, Todorovic (Jeunesse) +1

2 buts: Bartsch (Rosport), Battaglia (Hostert)+1, Bojic (Titus Pétange), Bouchitbi (Hostert), Bukvic (RMHB), I. Cabral (RMHB), Cruz (F91) +1, Dallevedove (Fola), A. Dervisevic (Hostert), Dog (Rodange) +1, Dos Santos (Strassen), El Guerrab (Rodange), Franzoni (FCD03), Gaspar (Rosport), Heinz (Rosport), Ibrahimovic (Dudelange), Jager (Strassen), Lopes (Fola), Mersch (Fola), Natami (Dudelange/Mondorf) +1, Osmanovic (Racing) +1, Rani (US Esch), Runser (Strassen), Sinani (Mondorf), Soares (Jeunesse), D. Stumpf (Hostert), Teixeira (RM Hamm Benfica), Vandenbroeck (Differdange), Weirich (Rosport), G. Yao (Rodange)

1 but: Adler (Jeunesse), Alverdi (Rodange), Arantes (RMHB), Bahovic (Rodange), Bastos (FCD03), Bernard (Fola), Bernardelli (Racing), Banza (Titus Pétange), B. Cabral (Dudelange), E. Cabral (Mondorf), Caron (Differdange), Crespo (US Esch), Couto Pinto (F91), Delgado (Jeunesse), De Sousa (Rodange), Dione (US Esch), Dobros (F91), Dzanic (Titus Pétange), Esch (Titus Pétange) +1, Feltes (Rosport), Gomes (RM Hamm Benfica), Garos (F91), Gashi (Titus Pétange), Guerra (US Esch), Henrique (Racing), Jordanov (F91), Kerger (Strassen/Progrès) +1, Kirch (Fola), Koçur (Fola), Kwani (US Esch), Landim (US Esch), Lapierre (Jeunesse), Laterza (Fola) +1, Malget (F91), M. Martins (Jeunesse), Martins (US Esch), Martins-Suarez (Fola), Mastrangelo (Progrès/Strassen), Mélisse (Dudelange), Muharemovic (Fola), Mura (Hostert), Mutsch (Progrès), Peters (Hostert), Portier (Jeunesse), Ribeiro (FCD03) +1, Ruppert (Strassen), Sacras (Fola), Saiti (Fola), Siebenaler (FCD03), Silaj (Titus Pétange), Souto (RMHB), Suarez (Fola), Wang (Hostert), Watska (Progrès), Yéyé (FCD03), Zinga (Titus Pétange).