Le tour préliminaire de la Coupe de Luxembourg est programmé samedi et lundi. Deux matches sont au programme: Union Titus Pétange - All Stars Colmar-Berg et FC Nordstad - CS Fola Esch. Quatorze clubs sont exemptés.

Le tour préliminaire de la Coupe ouvre la saison de futsal

Par Stéphane Guillaume



Le FC Nordstad a hérité d’un adversaire de Ligue 2: le CS Fola Esch. Un tirage au sort que le club nordiste ne comprend pas. «Après avoir pris connaissance de ce tirage, j'ai quand même été surpris de devoir jouer un tour préliminaire en Coupe de Luxembourg vu notre dernier parcours de finaliste. Les clubs de Ligue 1 devraient être exemptés. Les clubs de divisions inférieures devraient jouer le tour préliminaire comme au football à onze par exemple», peste Fabio Barreiro, le secrétaire du club.



Quoi qu'il en soit, le club de Ligue 1 a un match à disputer face à une formation qui voudra jouer les premiers rôles en Ligue 2. Il faudra mouiller le maillot pour accéder aux huitièmes de finale. «Cependant, je dois avouer que je suis ravi de pouvoir enfin commencer avec les matches officiels. Les matches de coupe sont magiques. L'engagement et la motivation seront au rendez-vous. Je m'attends à une rencontre serrée contre le Fola Esch.»

L’Union Titus Pétange Futsal devra aussi se retrousser les manches face à une formation de Ligue 2, le Futsal All Stars Colmar-Berg. Les Pétangeois n’ont pas fait les choses à moitié durant la préparation avec une rencontre disputée au Portugal. «Le match contre AR Freixieiro était d’une dimension différente, extrêmement physique et tactique. C’était une très bonne expérience mais c’est du passé. La saison commence et c’est ça qui compte», estime Tiago Carvalho. Le joueur de Pétange parle d’un match ouvert où les deux formations partent sur le même pied d’égalité. Colmar avait tout de même terminé sur le podium du récent championnat de Ligue 2. «Le match contre Colmar, c’est du 50-50. C'est le premier match de la saison et les équipes cherchent encore leur rythme. Cela ne va pas être facile ni pour nous, ni pour eux.»

Le programme du tour préliminaire



Samedi à 20h



Union Titus Pétange Futsal (L1) - Futsal All Stars Colmar-Berg (L2)

Lundi à 20h

FC Nordstad (L1) - CS Fola Esch (L2)