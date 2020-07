Les organisateurs du SkodaTDL n'ont pas encore d'idée précise sur le futur contour de leur épreuve, programmée à la mi-septembre. Mais ils se tiennent prêts à tous les cas de figure et restent en contact avec les autorités.

Le Tour du Luxembourg paré à toute éventualité

Le SkodaTour 2020 aura-t-il lieu ou non? A moins de deux mois du départ (15-19 septembre), l'épreuve luxembourgeoise est, pour l'heure, maintenue au calendrier de l'UCI mais le contexte actuel avec notamment une forte hausse des contaminations au Grand-Duché, n'offre aucune garantie.



«Pour le moment, nous restons confiants quant à la tenue de notre épreuve. Il est beaucoup trop tôt pour prendre une décision, la situation évolue tellement vite, de semaine en semaine, voire de jour en jour», commente Benoît Theisen.

Après une interruption de plus de quatre mois due à la pandémie de coronavirus, le cyclisme a lancé la rédaction du second chapitre de sa saison 2020. Quelques jours après les dames (le peloton féminin était au Pays basque le week-end dernier où Christine Majerus a décroché une belle 5e place à la Clasica Navarra), une partie du peloton messieurs était attendue ce mardi sur le Tour de Burgos.

Une épreuve dont le déroulement va être particulièrement scruté par la planète vélo. Si les fans attendent enfin de suivre une vraie épreuve sportive, ce qui va se passer en coulisses aura encore plus d'importance, notamment pour les organisateurs dont ceux de l'épreuve grand-ducale.

«On va effectivement suivre de près cette épreuve comme le calendrier WordTour qui reprend ce samedi en Italie. Nous avons la chance que notre course est programmée en septembre. Nous avons encore le temps de voir venir», explique le secrétaire général de l'asbl TDL Organisation. «Par contre, ce qui est certain, c'est que la course sera bien différente de ce que nous avons connu par le passé. Que ce soit pour le public ou les médias.»

Mais faut-il s'attendre à ce que l'épreuve luxembourgeoise suive l'exemple du Tour de Pologne qui se déroulera dans un huis clos total (sans spectateur, ni journalistes, ni caravane publicitaire) ou du Tour de Wallonie sans public au départ et à l'arrivée? «L'absence de spectateurs n'est pas envisagée pour l'instant. Si c'est le cas, nous aviserons. Nous sommes en contact régulier avec le ministère des Sports.»

Nouveau sponsor pour le maillot jaune

Le fait que le Luxembourg soit considéré comme «zone à risque covid» n'a pas encore eu d'influence sur les inscriptions. Si le championnat des trois pays regroupant les coureurs U23 des Fédérations du Luxembourg, d'Allemagne et de de Suisse, qui devait se tenir le 2 août à Diekirch, a été annulé, le Tour de Luxembourg reste bel et bien à l'agenda.

«Les équipes (22 ou 23) ont confirmé leur participation. Il n'y a pas encore eu d'annulation même si cela peut encore arriver en fonction de l'évolution de la situation.» Par contre les organisateurs ne peuvent attendre indéfiniment avant de prendre une décision. «Ce serait bien d'avoir une vision globale de la course un mois avant le départ», reconnaît Benoît Theisen.

Si le contexte reste incertain, l'association a au moins pu se réjouir de l'arrivée d'un nouveau sponsor pour son épreuve. Bâloise Assurances Luxembourg s'est en effet engagé pour les trois prochaines années en tant que sponsor du maillot jaune. «Ce nouveau soutien est un signal fort pour notre course», se félicite le secrétaire général. Une éclaircie dans le brouillard en quelque sorte.





