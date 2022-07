Quand le Tour de France passera-t-il la prochaine fois au Luxembourg ? Andy Schleck espère ne pas avoir à attendre trop longtemps.

Andy Schleck

«Le Tour doit tout simplement revenir au Luxembourg»

Andy Schleck a autrefois enchanté les fans avec des performances fortes lors du Tour de France. Il a une relation très particulière avec la plus grande course cycliste du monde, qu'il a remportée il y a douze ans. Cette année encore, le coureur de 37 ans est sur place. Il porte les couleurs du sponsor Skoda, en tant qu'ambassadeur de la marque, et s'occupe des clients. En tant que cycliste professionnel actif, il n'a jamais pu participer à une étape du Tour au Luxembourg. Kevin Geniets et consorts ne doivent pas connaître le même sort, selon lui.

Andy Schleck, cela fait maintenant cinq ans que la Grande Boucle ne s'est pas arrêtée au Luxembourg. En 2017, une étape a été lancée à Mondorf, avant cela, une étape s'était terminée à Esch/Alzette en 2006. Est-ce l'heure de la prochaine visite au Grand-Duché?

Andy Schleck: «Il est d'abord temps que nous discutions tous ensemble de la possibilité de faire revenir le Tour de France au Luxembourg. Nous sommes une nation très attachée au cyclisme. Après tout, quatre coureurs différents originaires du Grand-Duché ont remporté le Tour de France. D'un point de vue historique, le cyclisme fait partie intégrante du Luxembourg. Beaucoup d'autres pays, plus grands, ne peuvent pas en dire autant.

Leeds, Utrecht, Düsseldorf, Bruxelles, Copenhague, Bilbao. Beaucoup de grandes villes accueillent le Tour. Quel regard portez-vous sur cela?

«Le Tour de France reste avant tout un événement français. Il suffit de regarder les partenaires et les sponsors. La grande majorité sont des entreprises françaises. Skoda, en tant que marque automobile tchèque, est presque l'exception qui confirme la règle.

Il ne suffit pas que les hôtels soient entièrement occupés pendant quelques jours. Cela ne couvre pas les frais. Andy Schleck

Beaucoup de choses se passent au niveau national, voire souvent au niveau local. Je trouve cela un peu dommage. Après tout, le Tour de France est le plus grand événement sportif annuel au monde. L'organisateur Amaury Sport Organisation cherche donc activement à s'implanter à l'étranger, c'est palpable. Une visite au Luxembourg s'inscrirait également dans cette optique et aurait du sens. Il est important que le Tour de France ne perde pas son identité. Ce risque n'existerait pas en cas de passage au Luxembourg, car notre pays fait partie intégrante de la Grande Boucle.

Andy Schleck en pleine conversation avec Bob Jungels. Photo: Serge Waldbillig

Vous salueriez donc clairement une étape du Tour au Luxembourg?

«Ce serait extrêmement positif pour le Luxembourg. La couverture médiatique que garantit le Tour de France n'est offerte par aucun autre événement sportif au monde qui peut se dérouler au Luxembourg. La motivation pour attirer la course au Luxembourg doit, dans le meilleur des cas, venir de l'ensemble de la population et, bien sûr, être soutenue et encouragée par le gouvernement.

Sur ce point, je suis confiant. Le ministre des Sports Georges Engel sait, en tant qu'ancien bourgmestre de la commune de Sassenheim, ce que cela signifie d'organiser un grand événement cycliste. Les championnats du monde de cyclo-cross 2017 à Beles étaient super. Je ne sais pas si j'ai déjà vu un meilleur et plus grand événement sportif au Luxembourg. À l'époque aussi, les critiques n'avaient pas manqué avant l'événement.

Avec quels arguments peut-on déclencher les bonnes impulsions?

«Je sais qu'il est difficile de chiffrer l'impact financier d'une visite du Tour: il ne suffit pas que les hôtels soient entièrement occupés pendant quelques jours. Cela ne couvre pas les frais. Mais il y a aussi beaucoup plus derrière. Les images du tour sont une publicité pour le pays. Il ne faut pas sous-estimer l'argent que les touristes laissent au Luxembourg, même des années plus tard, parce que le Tour leur a donné envie de faire une petite visite.

De nombreuses villes veulent le Tour et n'hésitent pas à prendre l'initiative. Nous ne devons pas laisser passer l'occasion simplement parce que nous sommes trop hésitants. Andy Schleck

Il faut parfois aussi être ouvert aux nouvelles idées et avoir le doigt sur le pouls de l'époque. Le Tour est un outil de marketing moderne. En tant que pays, nous sommes innovants sur une infinité de fronts. Nous devrions également utiliser notre savoir-faire dans ce domaine. Le Luxembourg peut être encore plus connu. Je ne suis plus dans le peloton avec le maillot jaune et je ne peux plus faire de publicité. Nous devrions donc envisager d'autres possibilités en tant que nation. Le Tour doit tout simplement revenir au Luxembourg. Il y a sa place. C'est ma conviction profonde.

Je souhaiterais que le Luxembourg, en tant que pays, mette les bouchées doubles en matière de candidature. Parfois, il faut simplement prendre les choses en main et aller jusqu'au bout. La concurrence ne dort pas. De nombreuses villes veulent le Tour et n'hésitent pas à prendre l'initiative. Nous ne devons pas laisser passer l'occasion parce que nous sommes trop hésitants.

Andy Schleck connaît le Tour de France sur le bout de ses doigts. Photo: Serge Waldbillig

Au Luxembourg, spécule-t-on trop souvent et trop rapidement sur les aspects et les effets négatifs?

«On nous dit que la mentalité luxembourgeoise est plutôt réservée et que l'on commence peut-être par chercher un cheveu dans la soupe plutôt que de se lancer dans un projet avec enthousiasme. Mais est-ce vrai? Qu'est-ce que la mentalité luxembourgeoise? Nous sommes un pays multiculturel. La mentalité luxembourgeoise devrait donc être très internationale.

Je ne pense pas qu'il en soit autrement à l'étranger lorsqu'on dit que le Tour de France vient nous rendre visite. Les habitants qui seront gênés quelques heures en France et qui ne sortiront peut-être pas de leur garage ne seront pas non plus ravis. La différence avec le Luxembourg, c'est que ça se fait quand même.

On dit souvent que nous n'avons pas le lieu approprié au Luxembourg. Ce n'est pas un argument. Le Tour a déjà été accueilli dans de tout autres endroits. Andy Schleck

Je le vois aussi en tant que président du Tour du Luxembourg. On dit souvent que nous ne pouvons pas le faire et que nous ne pouvons pas fermer ces routes. Jusqu'à ce que nous finissions par le faire et que cela fonctionne. L'année dernière, pendant le SkodaTour, nous avons reçu douze e-mails de réclamation ou de demande. Cela montre aussi que les gens comprennent et acceptent une restriction momentanée dans leur vie quotidienne. La problématique est souvent montée en épingle de manière artificielle et, en fin de compte, la grande majorité est favorable à un tel événement.

Une étape au Luxembourg ou le Grand Départ? Qu'est-ce qui a le plus de sens?

«Je repense volontiers au Grand Départ de 2002 dans la capitale. À l'époque, j'étais encore jeune et le cyclisme n'était pas encore très important pour moi, mais le coup d'envoi du Tour a fait forte impression. C'était un événement énorme. Et ce qui était possible à l'époque doit l'être aussi aujourd'hui. On dit souvent que nous n'avons pas le lieu adéquat au Luxembourg. Ce n'est pas un argument. Le Tour a déjà été accueilli dans de tout autres endroits. Si une étape peut se terminer au sommet du col du Galibier, elle peut certainement le faire au Luxembourg.

Vous imaginez-vous accompagner le projet d'une candidature luxembourgeoise dans un rôle particulier?

«Je pourrais apporter mon aide et mes conseils. Je connais le Tour de France sur le bout des doigts et, en tant que président de SkodaTour, je sais comment organiser une course cycliste. Cela devrait aider. Si on me demande mon avis, je suis à disposition. Ce serait un honneur pour moi de contribuer à la mise en place de la prochaine visite du Tour au Luxembourg.»

