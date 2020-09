Un parcours entièrement repensé et un plateau à nouveau conséquent, le SkodaTDL 2020 marque un nouveau départ pour une épreuve qui a vu le jour en 1935.

Le Tour de Luxembourg retrouve son lustre d'antan

Eddy RENAULD Un parcours entièrement repensé et un plateau à nouveau conséquent, le SkodaTDL 2020 marque un nouveau départ pour une épreuve qui a vu le jour en 1935.

Nouvelles dates, nouveau format de course, nouvelle classification dans le calendrier UCI, nouveau partenaire maillot jaune et nouveau logo, la 80e édition du SkodaTour de Luxembourg s'apprête à briser les codes. Oublié le traditionnel prologue au cœur de la capitale qui lançait l'épreuve. Place à cinq étapes en ligne qui vont parcourir le pays du nord au sud et d'est en ouest.



La première journée de course, programmée mardi, offrira donc une boucle autour de la capitale avec un départ fictif de la Coque et une arrivée au bâtiment du Klenge Kueb au Kirchberg avec comme ultime difficulté du jour la célèbre montée de Clausen. Mercredi, la 2e étape entre Remich et Hesperange sur un tronçon qui longe principalement la Moselle s'annonce également vallonnée mais les sprinters devraient être en mesure de conclure.

Les étapes Mardi 15 septembre: Luxembourg - Luxembourg (133,5 km) Mercredi 16 septembre: Remich - Hesperange (160,8 km) Jeudi 17 septembre: Rosport - Schifflange (164,3 km) Vendredi 18 septembre: Rodange - Differdange (201 km) Samedi 19 septembre: Mersch - Luxembourg (177 km)

La journée de jeudi, qui reliera Rosport à Schifflange, devrait également se terminer par un sprint massif. Contrairement aux dernières années, l'arrivée ne sera plus jugée au sommet de la côte menant au stade Jacoby mais à proximité de la maison communale. L'étape reine de cette épreuve est prévue pour le vendredi entre Rodange et Differdange. Plus de 200 km et une double ascension du col de l'Europe pour corser le final

Enfin la cinquième et dernière étape restera fidèle à la tradition avec un départ depuis Mersch et une arrivée en Ville et plus précisément au Limpertsberg, à hauteur de la salle Victor Hugo. Mais avant d'en finir, le peloton aura dû escalader à trois reprises le Pabeierbierg dont le sommet se trouve à un kilomètre de l'arrivée. La dernière arrivée sur ce site avait vu la victoire du Belge Sean de Bie, il y a cinq ans.

L'autre grande nouveauté concerne le plateau qui est attendu ce mardi 15 septembre aux abords de la Coque pour le grand départ. En rejoignant le calendrier des ProSeries, l'épreuve luxembourgeoise renoue quelque peu avec son passé glorieux. Alors qu'il y a douze mois, aucune formation de l'élite n'était au départ, elles seront huit en 2020. «L'intérêt est à nouveau grandissant. Après le lockdown, de nombreux responsables ont tenu à ce que leurs coureurs participent le plus possible à des courses», se réjouit Andy Schleck.

Et le président de l'asbl TDL Organisation de préciser: «Nous voulions avoir 19 à 21 équipes, mais la demande était importante». Finalement, le peloton 2020 du SkodaTDL sera composé de 24 formations de six éléments, soit 144 coureurs dont quelques belles pointures du peloton malgré la concurrence du Tour de France.

Le récent champion de France Arnaud Démare mais aussi son compatriote Tony Gallopin, vainqueur d'étape en 2010 à Diekirch et 3e de l'édition 2011, le Britannique Mark Cavendish, les Allemands John Degenkolb et Philipp Walsleben, bien connu dans le milieu du cyclo-cross, mais aussi les Belges Philippe Gilbert, Tim Wellens, Xandro Meurisse, dauphin de Greg Van Avermaet en 2017 ainsi que l'Italien Diego Ulissi sont attendus sur la ligne de départ.

9 Kevin Geniets (Groupama) s'alignera pour la première fois au pays avec son maillot de champion national sur les épaules. Photo: Serge Waldbillig

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Kevin Geniets (Groupama) s'alignera pour la première fois au pays avec son maillot de champion national sur les épaules. Photo: Serge Waldbillig Michel Ries s'apprête à disputer son premier Tour de Luxembourg. Photo: Serge Waldbillig Après sept ans d'absence, Ben Gastauer est à nouveau au départ du Tour de Luxembourg. Photo: Serge Waldbillig Luc et Tom Wirtgen réunis au sein de la formation Bingoal-Wallonie Bruxelles Source: WB Ivan Centrone s'alignera cette année sous le maillot du Team Natura4Ever. Photo: Getty Images Jan Petelin s'apprête à vivre son troisième Tour de Luxembourg. Le premier avec Vini Zabu-KTM Photo: Serge Waldbillig Arthur Kluckers dans le sillage de Tom Wirtgen lors du GP Samyn 2020. Photo: Serge Waldbillig Colin Heiderscheid s'apprête à disputer son premier Tour de Luxembourg. Source: Leopard Pro Cycling Raphael Kockelmann a tronqué le maillot du Team Differdange pour celui de Vorarlberg Photo: Serge Waldbillig

Du côté des coureurs luxembourgeois, ils seront dix à s'aligner dont le nouveau champion national Kevin Geniets. Cela n'était plus arrivé depuis sept ans avec la présence du champion du Luxembourg de l'époque Laurent Didier.

Appel au bon sens

Comme en 2019, la course va également bénéficier d'une couverture télévisée mais elle sera largement élargie. «Elle sera visible dans 85 pays, principalement en Amérique du Sud. C'est une agréable surprise pour nous», précise Andy Schleck.

Outre les résumés sur les différents supports, le final de chaque étape sera retransmis en direct sur Eurosport Player et RTL. Les arrivées ont d'ailleurs été programmées en début d'après-midi, entre 14 et 15h, histoire de permettre aux téléspectateurs de suivre non seulement le SkodaTour mais aussi la Grande Boucle.

Le Tour du Luxembourg paré à toute éventualité Les organisateurs du SkodaTDL n'ont pas encore d'idée précise sur le futur contour de leur épreuve, programmée à la mi-septembre. Mais ils se tiennent prêts à tous les cas de figure et restent en contact avec les autorités.

En cette période de covid-19, les organisateurs ont mis en place des mesures sanitaires particulières et aucun contact direct entre les fans et les coureurs ne sera possible. Si des tribunes seront installées en zone d'arrivée pour suivre sur écran géant le déroulement de la course, la zone des bus réservée aux équipes ne sera pas accessible ni au départ, ni après l'étape. Et Andy Schleck d'appeler «au bon sens de chacun» et de rappeler que «les gestes barrières et le port du masque seront de mise».

Les équipes et les coureurs luxembourgeois WorldTour Ag2r (Ben Gastauer), Astana, Bahrain, Groupama (Kevin Geniets), Lotto, NTT, Trek (Michel Ries), UAE ProTeams Alpecin, Bardiani, Bingoal (Tom et Luc Wirtgen), Burgos, Caja Rural, Circus, Nippo, Riwal, Sport Vlaanderen, Arkéa, Uno-X, Vini-Zabu (Jan Petelin) Equipes continentales Leopard (Colin Heiderscheid, Arthur Kluckers), Natura4Ever (Ivan Centrone), Vorarlberg (Raphaël Kockelmann), W52 FC Porto

