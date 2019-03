La matière s'accumule et prête le flanc au tri. La dernière sortie de la sélection luxembourgeoise face à l'Ukraine a médusé tout le monde même si elle s'inscrit dans une certaine logique de résultats. L'occasion était belle pour la rédaction de remuer ses méninges.

Sport 3 min.

Le Top 5 des matches de la sélection de ces 20 dernières années

Christophe NADIN La matière s'accumule et prête le flanc au tri. La dernière sortie de la sélection luxembourgeoise face à l'Ukraine a médusé tout le monde même si elle s'inscrit dans une certaine logique de résultats. L'occasion était belle pour la rédaction de remuer ses méninges.

Il a fallu poser des balises chronologiques, faire cohabiter les critères esthétiques avec le sacro-saint verdict des chiffres, opérer une première sélection, élaguer encore et encore pour arriver au résultat final. Les trois buts inscrits par le Luxembourg en Bulgarie en septembre 2016 étaient des arguments de poids, la seconde mi-temps face à la Moldavie en Ligue des Nations a fait naître les espoirs les plus fous, mais ces deux matches comme d'autres d'ailleurs sont restés sur le pas de la porte. Voici, dans l'ordre, notre Top 5 des matches de la sélection luxembourgeoise disputés ces vingt dernières années. Nous n'avons pas tenu compte des rencontres amicales.

1. Luxembourg - Ukraine (1-2, 25.03.2019): l'aboutissement

Bien défendre et produire du jeu. Le défi est de taille et le Luxembourg s’évertue à trouver le bon équilibre depuis des années. Lundi, face à l'Ukraine, l'harmonie était presque parfaite. La sélection de Luc Holtz a parfois dû faire le dos rond, mais a chaque fois trouvé les ressources pour repartir de l'avant. De la fraîcheur, de l'envie, du jeu court précis et de l'audace: c'est le match le plus abouti de ces dernières années même si le résultat laisse un profond goût d'injustice. En attendant un autre verdict?

2. Luxembourg - Irlande du Nord (3-2, 10.09.2013): le jusqu'au- boutisme

Des scories en moins et de l'opportunisme en bonus. Le cocktail est rare. Il a permis au Luxembourg de signer sa première victoire dans la campagne qualificative pour la Coupe du monde 2014. Trois nuls avaient aiguisé l'appétit des Roude Léiw. Une bonne dose de caractère pour revenir au score, un Bensi de feu et un Jänisch auteur du but victorieux - son seul jusqu'à ce jour sous le maillot luxembourgeois - à trois minutes de la fin ont permis au Luxembourg de terrasser un adversaire nord-irlandais très joueur pour totaliser six points.

Mathias Janisch hurle sa joie après son but qui donne les trois points contre l'Irlande du Nord. Photo: Reuters

3. France - Luxembourg (0-0, 03.09.2017): la muraille

Il ne faut pas nécessairement décrocher le prix de beauté pour faire la une des journaux. Le Stadium de Toulouse n’en est toujours pas revenu. La France, autoritaire leader du Groupe 1, ne parvient pas à percer la muraille blanche. Le Luxembourg est héroïque et Gerson Rodrigues, au prix d’un coup de rein dévastateur, est proche d’offrir le hold-up parfait aux visiteurs. L’euphorie de la victoire contre la Biélorussie trois jours plus tôt avait trouvé un prolongement. La suite en Suède sera moins glorieuse.

4. Suisse - Luxembourg (1-2, 10.09.2008): du grand Strasser

La victoire en Biélorussie en 2007 avait brisé un tabou vieux de douze ans. Onze mois plus tard, la sélection de Guy Hellers remet le couvert face à un adversaire d’un autre calibre: la Suisse. Jeff Strasser, d’un coup franc magnifique et Fons Leweck, déjà auteur du but à Gomel, crucifient les Helvètes qui finiront premiers du Groupe 2 dans cette campagne qualificative pour la Coupe du monde sud-africaine. Mutsch, Gerson et Joachim étaient déjà là. Petit à petit, le Luxembourg fait son nid. Le chantier reste cependant colossal.

5. Pays-Bas - Luxembourg (1-0, 18.11. 2007): la baignoire a failli déborder

Une fin de campagne à hauts risques. Quand l'adversaire s'appelle les Pays-Bas, que la baignoire du Kuip de Rotterdam est bouillante et qu'une qualification pour l'Euro 2008 attend les Bataves en bout de course, vous avez tout à redouter. Ce dimanche, le Luxembourg allait revêtir son habit de gala pour bousculer les Oranje. Le but de Koevermans en fin de première mi-temps augurait d'une seconde période mouvementée. La sélection de Guy Hellers faisait mieux que se défendre et se procurait deux belles occasions en fin de match par Remy et F. Leweck. Entre fierté et frustration.