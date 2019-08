L'Union Titus Pétange a distancé son voisin rodangeois quatre buts à un dans le premier match de la quatrième journée de BGL Ligue. Un derby qui s'est animé sur la fin.

Le Titus Pétange s'adjuge le derby au petit trot

Christophe NADIN

Une claque ne suffit pas toujours à vous réveiller. Avec deux, ça va parfois mieux. Rodange a attendu d'être mené deux buts à rien pour enfin porter le danger devant Palha. Ndiaye a réduit le score d'une tête gagnante à la 74e sur un corner de Oukache, mais le ver était déjà dans le fruit.

L'Union Titus Pétange avait fait le nécessaire en deux temps. Une première fois en première période lorsque Abreu avait délaissé son côté gauche pour l'aile droite. Hamzaoui jouait parfaitement le coup et usait de l'arme fatale, le centre en retrait, pour permettre à Gashi d'ouvrir le score (1-0, 40e).

Abreu était à la conclusion d'un coup franc joué de façon très courte par Soladio. La frappe contrée du n°10 local faisait mouche.

Voyant son voisin revenir sur ses talons, le Titus a accéléré une nouvelle fois et un Teixeira ponctuait un joli solo d'une frappe elle aussi contrée qui s'en allait lober Magalhaes (3-1, 78e). On retrouvait Abreu à la passe pour le dernier but du match inscrit par Soladio libre de tout marquage (4-1, 88e).

Le choc psychologique n'a pas eu lieu à Rodange. Le promu manque cruellement d'arguments offensifs pour faire mal alors que le Titus Pétange compte neuf points sur neuf et un match de moins au compteur. Le club du Bassin Minier peut envisager jouer son rôle de poil à gratter du championnat même s'il n'a pas séduit outre mesure ce samedi.