Le Titus Pétange enfonce la Jeunesse dans la crise

En s'imposant 4-1 à la Frontière, les Pétangeois ont repris quatre points d'avance sur le Progrès vainqueur samedi de Muhlenbach (5-2). Les Eschois n'ont pris que deux points depuis le mois d'octobre. Le Fola et Dudelange, quant à eux, ont été tenus en échec.

(DH) - Eliminé de la Coupe de Luxembourg par le Fola, l'Union Titus Pétange a reporté toutes ses ambitions sur le championnat. Et cela lui réussit particulièrement bien. En déplacement à la Frontière, l'équipe de Carlos Fangueiro n'a pas fait de détails (4-1) face à une formation qui patine depuis son succès à Mondorf, fin septembre.

Soladio et Mokrani, auteurs tous deux d'un doublé, ont conforté la place de leader des Pétangeois à l'issue de la 12e journée de championnat. Chez les Eschois, par contre, c'est la soupe à la grimace. La «Vieille Dame» rentre dans le rang après un cinquième revers en championnat et le poste de l'entraîneur Nicolas Huysman est plus que jamais vacillant.

Alessandro Fiorani à la lutte avec Patrik Teixeira. La Jeunesse ne parviendra pas à stopper le leader. Photo: Serge Waldbillig

L'UTP conserve le leadership avec quatre points d'avance sur une formation du Progrès qui a retrouvé le goût de la victoire à domicile. De Almeida, Tekiela, Shala, Muratovic et un but contre son camp d'Erragui ont fait le bonheur des Jaune et Noir face à Muhlenbach. Dimanche, Niederkorn s'en ira défier l'Union Titus Pétange. Un véritable tournant juste avant la trêve hivernale.

Waldemar Kempes Tekiela et Niederkorn ont retrouvé le parfum d'un succès à domicile. Photo: Ben Majerus

De son côté, le promu de Muhlenbach hérite de la place de barragiste car Hostert a pris un point face au Fola, troisième du classement. Denis Stumpf a trouvé l'ouverture à l'heure de jeu, mais le club doyen a égalisé par Seydi. L'attaquant sénégalais a ainsi inscrit son dixième but en championnat.

Nantis de dix points chacun, Muhlenbach et Hostert auront l'occasion de se départager, mercredi soir, lors de la mise à jour de la 9e journée.

Strassen a des ailes

Il ne fait pas bon rencontrer Strassen en ce moment. L'équipe menée par Manu Correia, qui n'a plus perdu depuis le 15 septembre, à Ettelbruck, enchaîne les bons résultats. Après la Jeunesse, le Racing, le Progrès et Pétange, c'est Dudelange qui vient d'en faire l'amer constat.

Le F91, qui prépare la venue de l'APOEL Nicosie en Europa League, s'est fait reprendre à quelques minutes du coup de sifflet final (2-2). Sinani, encore lui, pensait bien avoir fait le plus difficile en donnant l'avantage à ses couleurs (2-1, 64e), après l'ouverture du score de Lourenco et l'égalisation de Bettaieb. Mais Delgado a surgi pour placer un coup de tête suite à un coup franc (87e).

«Il n'y avait aucune solution de rechange valable» La pelouse du stade Josy-Barthel va être remplacée afin de permettre la bonne tenue de la rencontre entre Dudelange et l'APOEL Nicosie, programmée jeudi soir en Europa League. Une opération qui a un coût: 150.000 euros.

L'UNA conserve ainsi la cinquième place du classement avec deux points d'avance sur le F91 et une unité de retard sur Differdange qui s'est imposé 3-2 à Rosport. Au cours d'une rencontre très animée, M. Durieux, l'arbitre de la rencontre, a sifflé trois penaltys. C'est Buch (82e) qui a offert une sixième victoire au FCD03, une minute avant l'expulsion de Paolo Amodio, son entraîneur.

Le FC Victoria de Marc Thomé se retrouve désormais 13e à une semaine de retrouver une formation de Strassen en pleine confiance.

Le Racing coule à pic

Si les techniciens de la Jeunesse, Rosport, et même du F91 peuvent s'inquiéter de leur devenir, il en est de même de Régis Brouard qui ne parvient pas à apporter de la constance au Racing. Calé dans le ventre mou du championnat, le club de la capitale s'est fait corriger par Etzella (0-3). Bidon, Holtz et Kadrija ont donné une bonne bouffée d'oxygène à des Nordistes désormais dixièmes du classement.

En semaine, Rodange avait pris trois points importants contre Rosport, mais le promu n'a pu confirmer. Il doit se contenter d'un point contre Mondorf (1-1) avant de se déplacer à Differdange dimanche.

Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

3 Kevin Holtz a de nouveau trouvé le chemin des filets. Photo: Vincent Lescaut

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Kevin Holtz a de nouveau trouvé le chemin des filets. Photo: Vincent Lescaut Julian Bidon a inscrit le premier but ettelbruckois face au Racing. Photo: Vincent Lescaut Daniel Da Mota ne pourra changer le cours du match. Photo: Vincent Lescaut

Les résultats de la 12e journée

Joué samedi

Progrès - Muhlenbach 5-2

Joués dimanche à 16 heures

Hostert - Fola 1-1

Rodange - Mondorf 1-1

Rosport - Differdange 2-3

Dudelange - Strassen 2-2

Racing - Etzella 0-4

Jeunesse - Union Titus Pétange 1-4