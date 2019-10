Le trio de tête a profité de la 9e journée de BGL Ligue pour renforcer sa position sur le podium alors que le F91 a subi un nouveau coup d'arrêt. A noter que les fortes averses de pluie de dimanche ont causé le report de trois rencontres.

Le Titus, le Progrès et le Fola prennent le large

(ER) - Le match au sommet entre le champion dudelangeois et son dauphin de la saison dernière le Fola a tourné à l'avantage du club doyen. Pourtant ce sont les Dudelangeois qui ont pris la rencontre à leur compte en prenant les devants grâce à Sinani (38e).

Mais les hommes de Jeff Strasser ont rapidement remis les pendules à l'heure en égalisant avant la mi-temps par Seydi (43e), ils ont même pris les devants dès la reprise de la seconde période avec une nouvelle réalisation de Seydi. Dudelange n'a pas préparé dans les meilleures conditions son déplacement de jeudi au FC Séville comptant pour la 3e journée de l'Europa League.

Ce succès permet au Fola de s'emparer du podium quant au club de la Forge du Sud, il compte à présent 12 points de retard sur le leader pétangeois.

Dominik Stolz pressé par Stefano Bensi. Le Fola a pris sa revanche sur le F91. Photo: Christian Kemp

Le Titus Pétange qui s'est imposé par le plus petit écart sur le terrain d'Etzella. Les coalisés ont fait le travail durant la première mi-temps grâce à Hamzaoui (13e) et Abreu (42e sur pen.), les Nordistes ont réduit l'écart en fin de match via Martins (87e).

Le Progrès s'amuse et ridiculise son voisin Le Progrès n'a fait qu'une bouchée de son voisin differdangeois ce samedi dans le derby communal (5-1). Un monde d'écart séparait les deux équipes jusque-là à égalité de points au classement.

Après 9 rencontres, le Titus compte deux points d'avance sur le Progrès, large vainqueur du derby differdangeois (5-1) et qui a renoué avec la victoire. Les joueurs de Roland Vrabec restaient pourtant sur un bilan de 1 sur 6. Quant aux Differdangeois, après un début de saison encourageant, ils rentrent sérieusement dans le rang et restent sur un triste 1 sur 9.

Un deuxième succès pour le Racing

Enfin le Racing a signé un succès convaincant dans les chiffres en allant s'imposer 4-0 sur la pelouse de Mondorf. Des chiffres trompeurs car c'est en fin de match que Bouché (90e), Mabella (90+2) et Tinelli (90+3) ont corsé l'addition après le but d'ouverture de Mabella après l'heure de jeu (64e). Pour la formation de Régis Brouard, cette victoire met fin à une série de quatre matches nuls de rang.

Enfin, les rencontres Strassen - Jeunesse, Mühlenbach - Hostert et Rodange - Rosport ont été reportées à une date ultérieure, la FLF a estimé que les pelouses étaient impraticables à la suite des importantes averses tombées dimanche.

Le point

Differdange - Progrès 1-5

Rodange - Rosport remis

Fola - Dudelange 2-1

Strassen - Jeunesse remis

Mondorf - Racing 0-4

Etzella -Titus Pétange 1-2

Mühlenbach - Hostert remis

Le classement de BGL

La 10e journée

Samedi 26 octobre à 17h: Progrès - Strassen

Dimanche 27 octobre à 16h

Rosport - Fola

Jeunesse - Etzella

F91 - Mondorf

Hostert - Rodange

Racing - Differdange

Titus Pétange - Mühlenbach