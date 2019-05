Le 15e sacre de Dudelange est au programme de l'émission de ce lundi. Après sa formidable campagne en Europa League, le club de la Forge du Sud ambitionne de remporter la Coupe de Luxembourg, le 26 mai contre Etzella.

Le titre dudelangeois dans Zone Mixte: «La hargne et la gagne sont ancrées au F91»

Dino Toppmöller et ses hommes ont remporté leur quatrième titre de rang et malgré ce succès, «les Dudelangeois ont continué à avoir faim et ils ont pu rebondir après l'une ou l'autre contre-performances».

La course à l'Europe et le duel à distance que vont se livrer Differdange et le Progrès dans la course à la 4e place, les échecs du Racing et Strassen ainsi que la lutte pour le maintien complètent le sommaire de Zone Mixte qui est aussi revenu sur les événements qui ont causé la suspension de la finale de futsal entre Differdange et le Racing.



