La capitale de la Bavière va vivre au rythme des «Europe» pendant dix jours. Les chances de briller sont réelles pour la délégation luxembourgeoise.

Sport 3 min.

Championnats d'Europe

Le tennis de table et l'athlétisme en tête de gondole à Munich

Christophe NADIN La capitale de la Bavière va vivre au rythme des «Europe» pendant dix jours. Les chances de briller sont réelles pour la délégation luxembourgeoise.

Les Championnats d'Europe de plusieurs sports font cause commune depuis 2018 et un premier jet à Glasgow. L'athlétisme, l'aviron, le canoë-kayak, le cyclisme, l'escalade, la gymnastique artistique, le tennis de table et le triathlon figurent au programme de cette seconde édition qui s'ouvre ce jeudi. La natation fait, elle, bande à part avec un Euro programmé à Rome. Le golf a disparu du menu.

Le délicat dosage du «congé sportif» Un projet de loi est en cours d'élaboration pour faire évoluer, notamment, le nombre de jours de congés auxquels ont droit les sportifs de haut niveau mais aussi leurs encadrants. Une réforme nécessaire, mais qui ne fait pas l'unanimité.

Près de 5.000 athlètes vont lutter pour les médailles dans 177 compétitions. Une course au podium à laquelle vont tenter de prendre part l'un ou l'autre Luxembourgeois. On pense en premier lieu au double magique Ni Xia Lian - Sarah de Nutte, médaillé de bronze aux derniers Championnats du monde à Houston en 2022 et candidat à une médaille. Comme en 2018 à Alicante où elles avaient pris le bronze. Les deux filles disputeront aussi le simple avec un billet d’entrée direct pour le tableau final. Tessy Gonderinger et Ariel Barbosa complètent la sélection féminine alors que Luka Mladenovic et Eric Glod défendront les chances masculines. Mladenovic formera aussi avec Ni Xia Lian une paire redoutable en double mixte.

L'athlétisme en fil rouge

L'athlétisme sera le fil rouge des sept derniers jours dans le Stade Olympique de Munich, théâtre des jeux Olympiques de 1972. On ne parlera pas de médaille dans le camp luxembourgeois, mais de chance de finale, voire de demi-finale. Depuis deux ans, Charel Grethen a pris de l'épaisseur sur 1.500 m. Douzième aux Jeux de Tokyo en 2021 et demi-finaliste aux Championnats du monde il y a quelques semaines à Eugene, le protégé de Camille Schmit a hâte d'en découdre. Il pourrait disputer le titre très symbolique de meilleur Luxembourgeois à Bob Bertemes qui semble amorcer un retour au premier plan après plusieurs mois plus compliqués au lancement du poids. Patrizia Van der Weken sur 100m et Victoria Rausch sur 100 m haies courront pour améliorer leur propre temps de référence et grimper dans la hiérarchie continentale.

Céleste Mordenti et Lola Schleich titrées à Bettembourg La galerie jeunes nous emmène cette semaine sur les agrès des Championnats nationaux de gymnastique artistique qui se sont tenus le week-end au Centre sportif de Bettembourg.

La FLGym a envoyé cinq athlètes à Munich. Céleste Mordenti, 19 ans, sera en lice dès ce jeudi. La spécialiste des barres asymétriques avait pris la 34e place aux Championnats du monde au Japon l'an dernier avec un total de 47,791 points. Elle tentera de récidiver. Quentin Brandenburger (18 ans), Mathis Kayser (16 ans), Ronan Foley (16 ans) et Joy Palermo (15 ans) se frotteront au gratin européen le 18 août.

En triathlon, Bob Haller fera une infidélité à la Coupe du monde pour se tester sur la scène continentale en compagnie du jeune Lucas Cambresy. Le cyclisme sera aussi décliné à toutes les sauces en Bavière, mais le casse-tête pour former une équipe est bien réel, car les agendas sont surchargés. Artic Race, Tour de l'Ain, Vuelta, il faut jongler avec les calendriers et battre le rappel des forces vives.

Colin Heiderscheid et Cédric Pries ont été sélectionnés chez les hommes. Christine Majerus défendra les couleurs de la FSCL chez les dames. La délégation luxembourgeoise comptera donc 20 athlètes.

Les «Europe» seront le plus grand événement sportif organisé par Munich depuis 50 ans et les JO. Le budget global de l'organisation s'élèverait à environ 130 millions d'euros.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.