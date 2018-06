Promu en Division 1, Mensdorf entamera la saison prochaine avec un effectif renforcé, puisqu'aucun joueur n'a quitté le navire, et que.six nouveaux joueurs débarquent. Parmi eux, un certain Arnaud Schaab (ex-Mondorf et FC Differdange 03).

Le Syra Mensdorf est presque prêt pour affronter la D1

Par Daniel Pechon

Pour Claude Leogrande, 52 ans, successeur de Manuel Morocutti, qui s'apprête à vivre une troisième saison comme entraîneur à Mensdorf, c'est une grande satisfaction qu'aucun joueur n'ait souhaité quitté le club.



Du côté des arrivées, par contre, on recense déjà six noms. Le gardien de but, le Mondorfois Arnaud Schaab, longtemps éloigné des pelouses de BGL ligue la saison dernière à cause d'une blessure, a pris le pari de se relancer à Mensdorf. Le portier français de 27 ans a porté auparavant les couleurs de Differdange 03 et de Grevenmacher. Un autre gardien de talent selon Claude Leogrande, Raphael Schott, du Swift Hesperange, a été également été recruté.

Dans le jeu, Gil Penning, attaquant de 21 ans de Wormeldange (qui accède à la PH), a préféré continuer de secouer les filets de Division 1 en rejoignant le Syra. C'est le cas aussi de Jay Logeling, qui quitte Belvaux (descendant en Division 2). Kevin Hirsch, 25 ans de Lorentzweiler, et Michel Bemtgen, 24 ans, du Swift Hesperange, renforceront le milieu de terrain.



A noter qu'Arampatzis Stylianos est de retour au bercail après un passage à Steinsel, et que quatre jeunes talents du club vont venir compléter le cadre seniors: Guillaume Halsdorf, Dylan Lucas, Oscar Ramsden et Ivano dos Santos Cardi.

Du coté offensif, on épinglera la signature de Christophe Thiel, joueur de Canach. Claude Leogrande aimerait encore renforcer sa ligne offensive,et est actuellement sur quelques pistes. C'est ainsi que deux ou trois joueurs supplémentaires pourraient rejoindre encore le promu en D1.



Après sept saisons passées en Division 2, très souvent dans le milieu de tableau, Mensdorf a fini par s'en extirper la saison dernière et jouera en D1, un niveau que le Syra n'a fréquenté qu'une seule saison dans son histoire, en 2008-2009. Le défi sera évidemment d'assurer le maintien.

«L'objectif, c'est de réussir le maintien, certes, mais aussi de garder cette super ambiance au sein du club. Le recrutement n'a pas été évident, surtout que l'on est concurrencé par des clubs dotés d'autres moyens financiers. Mais on a un bonne groupe», conclut Claude Leogrande.