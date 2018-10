Notre galerie jeunes de cette semaine nous emmène du côté de la catégorie des cadets et plus précisément de la rencontre entre les Hesperangeois et l'Union Titus Pétange.

Le Swift sur le podium, le Titus Pétange reste à quai

Cette rencontre comptant pour la 5e journée de la Classe 1 s'est soldée par la victoire des visiteurs 4-1. Grâce à ce succès, le Swift (8 pts) se retrouve sur le podium derrière Etzella (9) et Dudelange (15). A l'opposé du classement, les Pétangeois n'ont toujours pas débloqué leur compteur point (0) dans ce championnat.



20 Jonathan Salvado à la lutte avec le capitaine du Swift, les Hesperangeois ont remporté l'enjeu 4-1. Photo: Stéphane Guillaume

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Jonathan Salvado à la lutte avec le capitaine du Swift, les Hesperangeois ont remporté l'enjeu 4-1. Photo: Stéphane Guillaume Rayan Adrovic fait preuve d'engagement devant Gianluigi Pitisci. Photo: Stéphane Guillaume William Viegas tente de relancer l'Union Titus Pétange. Photo: Stéphane Guillaume Christian Pott, l'entraîneur du Swift Hesperange. Photo: Stéphane Guillaume Rayan Rigitano résiste au retour de Giulio Mercusa. Photo: Stéphane Guillaume La joie des joueurs du Swift: Maurice Lallemang et Christophe Daniels. Photo: Stéphane Guillaume Lucas da Silva (Union Titus Pétange). Photo: Stéphane Guillaume Miguel Rocha et l'Union Titus Pétange n'ont pas encore débloqué leur compteur. Photo: Stéphane Guillaume L'arbitre de la rencontre Joseph Thill. Photo: Stéphane Guillaume Nicolas Schalbar conserve le cuir malgré le pressing de William Viegas. Photo: Stéphane Guillaume Gianluigi Pitisci s'impose devant Tiago Marques (Swift). Photo: Stéphane Guillaume Alex de Bernardi (Union Titus Pétange). Photo: Stéphane Guillaume Le groupe des cadets de l'Union Titus Pétange. Photo: Stéphane Guillaume Luis Dinis et Diogo Couto (Swift) joue les équilibristes. Photo: Stéphane Guillaume Ricardo Marques (Swift). Photo: Stéphane Guillaume Yan Mahi, le gardien du Titus Pétange. Photo: Stéphane Guillaume Victor Lobo, l'entraîneur de l'Union Titus Pétange. Photo: Stéphane Guillaume Rayan Adrovic (Swift) s'impose dans les airs. Photo: Stéphane Guillaume Jonathan Salvado tente sa chance. Photo: Stéphane Guillaume L'équipe du Swift Hesperange. Photo: Stéphane Guillaume