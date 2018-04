La 22e journée a vu les deux équipes de tête, Rumelange et Etzella, faire le job respectivement 3-0 et 2-0 face à Wiltz et le Swift. La montée en BGL Ligue devrait être officielle le week-end prochain. Battu 4-3 alors qu’il menait 3-1 à Canach, Kaërjéng s’est sabordé.

Sport 3 min.

Le Swift manque le coche, Käerjéng se saborde

Kayl-Tétange vers la Division 1, Mamer descendant.

Par Vincent Lommel

La vingt-deuxième journée de championnat a vu les deux équipes de tête, Rumelange et Etzella, faire le job respectivement 3-0 et 2-0 face à Wiltz et le Swift. La montée en BGL Ligue devrait être officielle le week-end prochain. Battu 4-3 alors qu’il menait 3-1 à Canach, Kaërjéng s’est sabordé. La défaite du Swift est un moindre mal. En bas de classement, Kayl/Tétange et Mamer sont descendants.

La passe de dix. Dix succès de rang pour Etzella. Le dixième le fut contre le Swift au terme d’un match fermé, avec peu d’occasions, tendu lors de la dernière demi-heure - carton rouge (88e) pour le visiteur Frédéric Marques pour un coup (revanchard) sur Zambujo - et qui vit le FCE trouver la faille à deux reprises. Le premier but sur un corner de Holtz repris par Zambujo (26e) et le second via Kadrija au terme d’une jolie action de reconversion (2-0, 72e). Le plus dur était fait. Avec onze points d’avance alors qu’il en reste douze à distribuer sur le troisième de classe, Kaërjéng, la montée en BGL Ligue est assurée.

La remarque vaut pour le leader rumelangeois qui, lui, en possède douze. L’USR remercie Sahin (36e), Fostier (72e) et Gomes (83e) pour avoir trouvé l’ouverture à Wiltz (3-0). Rumelange et Etzella retrouvent l’élite.

Kaërjéng ou le Swift barragiste?

Une avance de deux buts s’avéra aussi belle qu’inutile pour la formation de David Zenner menée 1-0 dès la troisième minute (Rauen). Capable de renverser la vapeur, de bousculer Canach mené 3-1 (Bourgeois 2 x et Alunni), elle s’écroula dans le dernier quart d’heure, offrant le but de la victoire (4-3, 86e) suite à un… auto-but. Dur, dur. Ce frustrant revers qui est à mettre en parallèle avec celui du Swift est un moindre mal. L’écart reste de trois points en faveur de l’UNK avant un certain Swift-Kaërjéng dimanche prochain. Défaite interdite pour les deux. Chaud devant.

Kayl/Tétange et Mamer sont descendants



Lourdement défaits par Erpeldange (4-1) et Mühlenbach (5-2), Kayl/Tétange et Mamer occupent les deux derniers sièges. Le duel entre Grevenmacher et Norden a vu le succès du FCN 02 qui, par la même occasion, se relance, cède sa place de descendant au FC Mamer. Net vainqueur, Erpeldange se donne de l’air et avec cinq points sur le second barragiste (CSG). Le FCE 72 est en position de force à quatre journées du dénouement final.

ILS ONT DIT

Claude Ottelé: «La montée en BGL Ligue n’est pas encore acquise, qu’on se le dise. On a l’occasion de la faire à Norden dimanche prochain. Le duel contre Hespérange n’était pas folichon. Il y avait si peu d’espaces entre les lignes, les occasions étaient fort peu nombreuses et la météo (30 degrés) n’arrangeait rien. Le Swift était derrière/avec nous la meilleure formation depuis la reprise. La victoire 2-0 est le plus important, le reste ne compte pas. Je retiens aussi un bilan de trente sur trente. Nous comptions neuf points de retard sur Kaërjéng à la trêve et, désormais, on en compte onze de plus au soir de la 22e journée: une différence de + 20.»

Serge Wolf: «Il est difficile de gagner à douze contre dix. Mais je félicite Etzella qui est une très bonne équipe.»

Jordan Swistek (joueur du Swift): «Nous étions bien dans le coup puis nous encaissons le 1-0. Ce but a fait mal même si nous croyions toujours à une issue heureuse. Les débats étaient tendus, l’arbitre sifflait beaucoup. Nous n’avons jamais su trouver le bon rythme. L’exclusion de Frédéric Marques notre deuxième meilleur buteur avec dix ou onze réalisations est embêtante en vue de la dernière ligne droite. On doit battre Käerjéng dimanche prochain.»

Les résultats de la 22e journée



Sandweiler - Mertert-Wasserbillig 1-4

Mamer - Mühlenbach 2-5

Etzella - Swift 2-0

Canach - Käerjéng 4-3

Kayl-Tétange - Erpeldange 1-4

Wiltz - Rumelange 0-3

Grevenmacher - Norden 1-3



Mise à jour de la 14e journée

Mercredi à 19h30

Norden 02 - Wiltz

23e journée

Dimanche à 16h

Erpeldange - Rumelange

Muhlenbach - Sandweiler

Canach - Mamer

Kayl-Tétange - Grevenmacher

Mertert-Wasserbillig - Wiltz

Swift - Käerjéng

Norden 02 - Etzella