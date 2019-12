Tony Estanguet, patron du Comité d'organisation des Olympiades 2024, a assuré mercredi qu'il n'avait pas senti de réticence de la part du Comité international olympique face à la candidature de l'île du Pacifique pour accueillir les surfeurs.

Le surf à Tahiti pour les JO de Paris

(AFP) - Tony Estanguet, patron du Comité d'organisation des Jeux olympiques (CoJo) de Paris 2024, a assuré mercredi qu'il n'avait pas senti de réticence de la part du Comité international olympique face à la candidature de Tahiti pour accueillir les épreuves de surf.

Outre Tahiti et sa vague mythique de Teahupoo, quatre autres sites sont candidats pour accueillir les 48 surfeurs et surfeuses qui disputeront les épreuves de shortboard en 2024, dont trois dans le sud-ouest (Biarritz, Lacanau et Hossegor-Seignosse-Capbreton) et un en Bretagne (La Torche).



Selon différentes sources, Tahiti fait figure de favori, notamment car la certitude d'avoir des vagues en août est plus grande là-bas et parce que l'Etat français voit d'un bon œil l'organisation d'une épreuve en outremer, «pour que les Jeux soient ceux de toute la France».