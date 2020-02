Les conditions hivernales ont eu raison du gazon posé à la hâte il y a moins de trois mois au stade de la route d'Arlon. Même s'il n'a accueilli que la seule rencontre F91 Dudelange - APOEL Nicosie, il devrait céder la place à une nouvelle pelouse au printemps.

Le stade Josy-Barthel en passe de reverdir à nouveau

(JFC, avec jt) - Aimé L'Hermite, jardinier attitré du club de Charleroi (Division 1A belge) et spécialiste des gazons de football, l'avait affirmé au matin du match F91 Dudelange - APOEL Nicosie, fin novembre: «le gazon en rouleaux dispose en général d'une durée de vie d'environ six mois, à condition de l'entretenir régulièrement.» Posée quelques jours plus tôt par une société néerlandaise, la pelouse régénérée du stade Josy-Barthel semble difficilement supporter cet hiver pourtant plutôt clément. De fait, la pose d'un nouveau revêtement serait d'ores et déjà prévue pour le printemps. Selon une information révélée par le Luxemburger Wort, les travaux devraient débuter en mars. L'information n'a pas pu être confirmée par la Ville de Luxembourg.

Cette fois, il est question d'une rénovation plus conséquente encore, puisque les pelleteuses découperont une couche de sous-sol supplémentaire, afin d'offrir un meilleur enracinement au nouveau gazon. Une chose est certaine: l'aire de jeu devra être parfaite pour accueillir la finale de la Coupe de Luxembourg le dimanche 24 mai. Une rencontre placée, pour rappel, sous l'égide de la Fédération de football (FLF). Reste l'incertitude entourant le débat de rugby devant opposer le Luxembourg à la Hongrie le 9 mai dans le cadre de la Conférence 1 Nord du Championnat d'Europe. L'équipe nationale de rugby joue en effet traditionnellement ses matches à domicile à la route d'Arlon.

Pour le reste, son alter ego en football disputant ses deux rencontres amicales de la fin mars à l'extérieur - le 26 à Chypre et le 30 au Monténégro -, le stade Josy-Barthel pourrait encore, en théorie, héberger les Roud Léiwen pour un ou deux débats amicaux préparatoires à l'Euro 2020 début juin. Après quoi la vénérable enceinte vouée à la démolition dans le cadre des projets du «Wunnquartier Stade» cédera définitivement le relais au nouveau stade national de Kockelscheuer.

F91 - APOEL, un match à 150.000 euros

En théorie toujours, et en dépit de nombreux avatars financiers et techniques, l'ouvrage flambant neuf sis le long de l'autoroute A6 est censé accueillir les trois rencontres à domicile de la sélection lors de la deuxième Ligue des Nations, de septembre à novembre prochains. Ce, même si Laurent Mosar (CSV), l'échevin des Finances de la Ville de Luxembourg avait déclaré fin décembre qu'il «n'y mettrait pas sa main au feu.»

Rappelons que le gazon posé entre le 23 et le 26 novembre dernier sur l'aire de jeu du stade Josy-Barthel n'aura accueilli en tout et pour tout... qu'un seul match, en l'occurrence le F91 Dudelange - APOEL Nicosie du jeudi 29 novembre en poules de l'Europa League. L'opération avait alors coûté 150.000 euros, à la charge, pour une part du club de la Forge du Sud, et pour l'autre de la Ville de Luxembourg.