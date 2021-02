Initialement prévue pour être inaugurée lors du match de qualification pour la coupe du monde 2022 entre l'équipe de Cristiano Ronaldo et les Roude Léiwen le 30 mars prochain, la nouvelle infrastructure sportive ne sera pas prête à temps.

Sport 2 min.

Le Stade de Luxembourg n’accueillera pas le Portugal

Initialement prévue pour être inaugurée lors du match de qualification pour la coupe du monde 2022 entre l'équipe de Cristiano Ronaldo et les Roude Léiwen le 30 mars prochain, la nouvelle infrastructure sportive ne sera pas prête à temps.

(Jmh avec Joe Turmes) - Près de 18 mois après sa dernière venue au Luxembourg, l'équipe du Portugal rejouera contre les Roude Léiwen au stade Josy-Barthel et non dans l'enceinte flambant neuve du Stade de Luxembourg. Faute de validation de la part de l'UEFA, la rencontre, organisée dans le cadre de la qualification pour le Mondial-2022 au Qatar, ne servira pas de match inaugural de la nouvelle enceinte sportive, indique lundi le site Mental.lu.

Le nouveau stade joue sa qualification Mi-février, des représentants de l'UEFA sont attendus au stade de Luxembourg. De leur avis dépendra la date de la première rencontre officielle sur la nouvelle pelouse. Pour un match face au Portugal?

Et ce, pour la simple et bonne raison que le nouveau stade, dédié au football et au rugby, n'est pas encore achevé. Le match, lui, reste programmé pour le 30 mars prochain. Contactée peu après midi, la fédération luxembourgeoise de football indique ne pas encore avoir été informée de cette décision. Dans un communiqué, la Ville de Luxembourg indique que «l'état d'avancement des travaux ne permet pas de réaliser un match test obligatoire dans des conditions 'réelles'».

En cause, les lacunes dans le réseau informatique du stade qui ne permet pas, pour l'heure, de gérer les caméras de surveillance, le système de contrôle d'accès, les réseaux dédiés à la presse pour la retransmission des matches ou le système de détection d'incendie. Les tests réalisés jusqu'à présent n'ayant «pas apporté satisfaction à tous les acteurs impliqués», les responsables de la capitale indiquent qu'«une nouvelle évaluation de la situation se fera autour de Pâques 2021». Sans plus de détail à ce stade.

La longue et douloureuse gestation du stade national Entamés en 2017, les travaux de la nouvelle enceinte sportive, destinée à accueillir aussi bien les matches de football que ceux de rugby, devraient s'achever au printemps prochain. Retour sur la genèse et les aléas d'un projet ô combien difficile à mener avant une nouvelle visite de chantier ce jeudi.

Entamés en 2017, les travaux de la nouvelle enceinte sportive de la capitale devront encore durer un peu. Même si la facture finale devrait rester bloquée à 77 millions d'euros. Pour mémoire, la dernière rencontre entre la Seleção das Quinas et les Roude Léiwen s'est achevée par la victoire 0-2 des Portugais lors des éliminatoires pour l'Euro-2020. Le match avait notamment été marqué par les incidents remarqués autour de l'état de la pelouse du vieux stade de la capitale.

