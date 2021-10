Un nouveau programme de master proposé par Lunex, l'université du sport au Luxembourg,

Le sport fait son entrée sur le terrain numérique

(pj avec Jan MORAWSKI) Cinq ans que Lunex a pris ses marques à Differdange. Et pour cette rentrée d'octobre, l'université des sports a élargi son offre de formations avec l'introduction d'un master Sport Management and Digitalisation. Un plus, histoire de se différencier de ses ''adversaires'' sur le terrain des formations comme Cologne ou Sarrebruck. L'idée de ces formations étant de donner aux futurs managers sportifs la connaissance des outils numériques pouvant les assister dans leur travail.

«À l'avenir, aucune structure sportive ne pourra y échapper», explique Sebastian Merten, chargé de cours dans le domaine en question.

Ainsi dans la plupart des clubs, des fédérations et ligues, le manque de compétences numériques est criant. Et si on sait gérer les aspects athlétiques ou organisationnels, la gestion des outils comme les sites internet ou les réseaux sociaux passent souvent au second plan. Alors qu'ils peuvent aider à promouvoir les activités de telle section, telle discipline ou contribuer à la notoriété d'un licencié.

«Nous ne formerons pas des programmeurs, rassure Sebastian Merten. Mais des personnes qui posséderont à l'issue les bases pour pouvoir agir par elles-mêmes et coordonner les interfaces avec des experts externes si nécessaire». Une compétence d'autant plus nécessaire que les supporters sont fortement demandeurs d'information, de communication, ou que le public réclame d'autres infos sur ces pratiques favorites (images, interviews, statistiques, etc).

Pour suivre ce nouveau cursus à Lunex, il ne sera pas obligatoire d'être titulaire d'une licence en gestion du sport. Les étudiants admis devront toutefois avoir été admis à l'examen final de licence, avec au moins 180 points ECTS (système européen de transfert et d'accumulation de crédits). «Fondamentalement, le master est ouvert à tout diplômé en licence qui a une affinité avec les thèmes du sport et du management.»







Et si Lunex ajoute cette corde à son arc, pas question de renier les filières qui ont fait son succès depuis l'ouverture. Comme les programmes de licence en physiothérapie, en sciences du sport et de l'exercice ou en gestion internationale du sport. Dans chacune de ses filières, les frais d'enseignement avoisinent les 750 euros par mois, avec l'assurance d'un «soutien particulièrement proche des étudiants» et des enseignants de haut niveau.

Ainsi, pour le nouveau master Sports Management and Digitalisation, Lunex a pu s'adjoindre les services d'un expert en médias sociaux qui est consultant pour l'UEFA également. Des responsables de la ligue allemande de football et d'anciens dirigeants de sociétés de médias et autres représentants de sociétés de de paris sportifs feront également partie des intervenants.

