Le SkodaTour amputé de son traditionnel prologue

Le 80ème Tour du Luxembourg est programmé du 15 au 19 septembre. Si les organisateurs demeurent optimistes quant à son déroulement, ils prévoient néanmoins déjà quelques aménagements.

(JFC avec jg) - Après que l'Union cycliste internationale (UCI) a fixé la date pour la suspension des différentes courses au 1er juin, le calendrier luxembourgeois s'est réduit à peau de chagrin. Le 9ème Festival Elsy Jacobs (8-10 mai)? Annulé. La 71ème Flèche du Sud (20-24 mai)? Annulée. Reste donc le SkodaTour de Luxembourg, prévu du 15 au 19 septembre... «Nous supposons que la course aura bien lieu. Nous planifions en tout cas tout en faisant comme si cette 80ème édition devait se dérouler normalement», déclare Benoît Theisen, secrétaire de l'équipe d'organisation et soutien important du président Andy Schleck.

Cet optimisme se justifie. Car, bien que la pandémie de coronavirus ait complètement bouleversé le calendrier cycliste et provoqué des annulations massives, le Tour de Luxembourg reste pour le moment épargné, vu sa délocalisation de juin à septembre. «Il est clair que s'il avait été planifié en début d'été comme les années précédentes, il aurait déjà été annulé», assène Benoît Theisen. Comme le Critérium du Dauphiné et le Tour de Suisse, pourtant programmés au-delà du 1er juin.

Le Tour de Suisse annulé à son tour La boucle helvétique, qui était inscrite au programme en juin, est annulée en raison de la pandémie de coronavirus. Les organisateurs ne prévoient pas de report de l'épreuve plus tard dans le calendrier cycliste 2020.

L'amateur de cyclisme attentif l'aura remarqué: le SkodaTour cuvée 2020 commencera un mardi (au lieu du mercredi) pour se terminer le samedi suivant. Ce, en raison du contre-la-montre individuel des Championnats du monde programmé... le lendemain, dimanche 20 septembre à Martigny (Suisse).

«Les réunions avec les autorités locales, la police et le CGDIS sont suspendues, car il va de soi qu'ils ont d'autres préoccupations en ce moment.» Si la crise du covid-19 a certes ralenti les procédures, Benoît Theisen ne panique pas, car pour lui, «la santé de tous est prioritaire, et nous pouvons donc attendre avec nos soucis d'une course de vélo.»

Néanmoins, le parcours concocté par Jean-Paul Zender, avec l'expertise de l'ancien professionnel Laurent Didier, est déjà fixé dans les grandes lignes. Le SkodaTdL 2020 ne s'élancera pas, comme habituellement, par un prologue couru dans les rues de Luxembourg. Theisen en livre la raison: «En juin, le prologue avait toujours lieu en soirée, ce qui n'est plus possible en septembre, car l'obscurité tombe beaucoup plus tôt.»

Adieu les belles images du prologue disputé sous le soleil couchant de la capitale... Photo: Yann Hellers

En lieu et place, une étape en ligne de 133 km dans et autour de la capitale. Les discussions autour d'un départ fictif à la Coque et d'une arrivée au bâtiment du Klenge Kueb au Kirchberg sont en cours. Si tel devait être effectivement le cas, les derniers hectomètres à partir de Clausen seraient véritablement croustillants.

Le deuxième jour, le peloton voyagera de Remich à Hesperange (164 km), sur un tronçon qui longe principalement la Moselle. Place ensuite, le jeudi, à une étape de 150 km reliant Rosport à Schifflange avec une arrivée non plus devant le stade Jacoby comme la dernière fois, mais à proximité immédiate de la maison communale.

L'étape reine se disputera vendredi 18 septembre. Exceptionnellement longue avec ses 219 km, elle partira de Rodange pour aboutir à Differdange, via Dippach, Mamer, Kopstal, Mersch, Larochette, Vianden, Wiltz, puis Rambrouch, Beckerich, Koerich, Garnich et Linger. Non sans franchir le col de l'Europe à quelques encablures de l'arrivée. Une telle distance était un souhait des équipes, désireuses de se roder à neuf jours de la course en ligne des Mondiaux longue de 249 km.

Dans la catégorie «ProSeries»

Enfin, l'étape finale partira de Mersch pour rejoindre la capitale après un parcours de 187 km. Et si le Pabeierbierg sera gravi à trois reprises, son sommet n'accueillera plus l'arrivée comme de coutume. La ligne sera cette fois tracée à proximité de la halle Victor Hugo, où le Belge Sean de Bie avait remporté une étape il y a cinq ans. Tous les jours, les coureurs franchiront la ligne d'arrivée entre 16h30 et 17h15. La chaîne Eurosport prévoit en effet de diffuser les 90 dernières minutes de chaque étape en direct. «Si elles ne sont pas encore tout à fait bouclées, les négociations avancent cependant bien», glisse Benoît Theisen.

Désormais entré dans la catégorie «ProSeries» (sorte de Divisions 2, juste derrière le World Tour), le SkodaTdL devrait accueillir cette année au moins cinq équipes World Tour. En l'état actuel, Astana, Ag2r-La Mondiale (Ben Gastauer), Cofidis, Trek-Segafredo (Alex Kirsch et Michel Ries) et UAE Emirates ont inclus l'épreuve à leur programme. Mais la situation reste bien sûr opaque en raison de la pandémie du coronavirus, et les équipes peuvent annuler leur participation jusqu'à 50 jours avant le début de la course. Or, personne ne sait actuellement à quoi ressemblera le calendrier des courses à l'automne.

Les cinq étapes du SkodaTdL 2020 Mardi 15 septembre: Luxembourg-ville - Luxembourg-ville (133 km) Mercredi 16 septembre: Remich - Hesperange (164 km) Jeudi 17 septembre: Rosport - Schifflange (150 km) Vendredi 18 septembre: Rodange - Differdange (219 km) Samedi 19 septembre: Mersch - Luxembourg-ville (187 km)





