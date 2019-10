Le Tour de Luxembourg a reçu le feu vert de la part de l'UCI pour intégrer la catégorie des épreuves Pro Series, une promotion qui s'accompagne également d'un changement de date.

Le SkodaTDL 2020 aura lieu à la mi-septembre

Eddy RENAULD

La nouvelle était espérée et attendue, elle est maintenant confirmée. Les organisateurs du SkodaTDL ont reçu de la part de la Fédération internationale (UCI) la confirmation que leur épreuve intégrera bien en 2020 le calendrier des Pro Series.

Nouvellement créée par l'UCI, cette catégorie correspond à l'équivalent de la deuxième division des organisations derrière le circuit WorldTour qui regroupe les épreuves les plus importantes du calendrier (Tour, classiques, Paris-Nice, Dauphiné,...).

Du 15 au 19 septembre

Cette refonte complète du calendrier implique pour 2020 un changement de date pour la course présidée par Andy Schleck. La 80e édition du Tour de Luxembourg se disputera donc durant le mois de septembre du mardi 15 au samedi 19 septembre pour être précis, soit juste avant les Championnats du monde qui auront lieu du 20 au 27 septembre en Suisse et plus précisément à Martigny.

Si rien n'est encore définitif, l'épreuve luxembourgeoise pourrait être raccourcie d'un journée pour revenir à quatre jours (du mercredi au samedi), histoire de ne pas entrer en concurrence avec le GP de Wallonie, qui aura lieu le 15 septembre 2020.

En intégrant le label Pro Series, les organisateurs sont assurés d'avoir moins de concurrence que par le passé. Pour 2020, aucune course issue Pro Series ne peut être courue en même temps que le SkodaTour.

Par exemple, l'édition 2019 du TDL (5 au 9 juin) s'est retrouvée en concurrence avec des épreuves comme le Critérium du Dauphiné, les Boucles de la Mayenne, le Hammer Limburg pour les plus importantes.



Dix-huit équipes au départ

«Avec le label Pros Series, on est assuré d'avoir des équipes plus attractives au départ dont des formations WorldTour», précise Benoît Theisen, le Secrétaire général de l'organisation. L'édition 2020 regroupera donc 18 équipes au départ contre 17 cette année.

La couverture télévisée sera également assurée, c'est même une obligation dans le cahier des charges des épreuves qui postulaient au statut d'UCI Pro Series.