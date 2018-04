Un dimanche difficile pour les internationaux luxembourgeois. Alors que Gerson Rodrigues et le Sheriff ont perdu leurs premiers points face à la lanterne rouge, Lars Gerson et Dirk Carlson ont mordu la poussière avec leur club respectif: Norrköping et le Grasshopper Zurich II.

Sport 3 min.

Le Sheriff de Rodrigues accroché, Chanot absent, Gerson et Carlson défaits

Les Luxembourgeois à l'étranger

Une rencontre à oublier pour Norrköping. Battu sur sa pelouse 1-2 par Trelleborgs FF, le dernier de classe, pour le compte de la 6e journée, le club de Lars Gerson fait du surplace et laisse filer le duo Hammarby (16 pts) -Stockholm (14) en tête du championnat suédois.



Norrköping accuse quatre points de retard après avoir subi une deuxième défaite depuis l'ouverture du championnat. Gerson est entré au jeu à la 72e minute mais il n'est pas parvenu à inverser la tendance alors que les visiteurs menaient déjà 2-1.



En Moldavie, le Sheriff Tiraspol a concédé ses premiers points de la compétition après son match nul 2-2 sur la pelouse de la lanterne rouge, Sfîntul Gheorghe lors de la 5e journée de championnat. Gerson Rodrigues a disputé toute la rencontre. Au classement, le Sheriff affiche 13 points au compteur.



MLS: Chanot absent, Villa dans le club des 400

Une semaine après sa première défaite de la saison, New York City a surclassé Dallas 3 à 1 dimanche grâce à un doublé de son capitaine David Villa qui a dépassé les 400 buts marqués depuis ses débuts professionnels en 2001. Une rencontre à laquelle Maxime Chanot n'a pas participé, l'international luxembourgeois était absent pour raisons personnelles.



L'ancien international espagnol, passé par Valence (2005-10) et le FC Barcelone (2010-13) a rejoint un quatuor de cadors, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic et Luis Suarez, les seuls autres joueurs en activité avec 400 buts et plus. Grâce à cette sixième victoire en neuf matches (2 N, 1 D), City a repris les commandes de la conférence Est avec un point d'avance sur Atlanta et quatre sur Orlando.

En Suisse, il n'y a pas eu match entre Münsingen et Grasshopper Zurich II. Les visiteurs ont été battus 3-0 dans ce match comptant pour la 22e journée du groupe 2 de la 1re Ligue. Dirk Carlson, qui a écopé d'un carton jaune (66e) et ses partenaires étaient déjà menés 2-0 après seulement huit minutes. Au classement, l'équipe B zurichoise occupe la 6e place avec 35 points.



En Allemagne, Florian Bohnert a suivi depuis le banc des remplaçants la victoire de ses couleurs pour le compte de la 30e journée d'Oberliga Westfalen, Schalke 04 II s'est imposé 1-0 sur le terrain de Westfalia Herne. Au classement, Schalke est... 4e avec 43 points (26 matches).



En France, le derby de l'Est entre le FC Metz II, avec Vincent Thill, et Strasbourg II s'est soldé par un partage 1-1 comme au match aller (0-0). Un résultat qui ne fait pas les affaires des Messins qui doivent encore assurer leur maintien en National 3.

Enfin au Portugal, après un bilan de 1 sur 6, Artur Abreu et le Vitoria Guimaraes II ont renoué avec la victoire en allant s'imposer sur le terrain de Benfica II lors de la 36e journée de D2. L'ancien joueur du Titus Pétange a disputé toute la rencontre. A la suite de ce succès, le Vitoria se retrouve à la 9e place avec un total de 49 points (35 matches joués).