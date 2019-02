Le Racing a manqué l'occasion de rester au contact du quatuor de tête en concédant le point du match nul sur le terrain du Victoria Rosport ce dimanche. La clé du match? La position sur le terrain du meneur de jeu.

Le rôle du meneur de jeu, clef du match Rosport-Racing

Par Thomas Fullenwarth

Changer de coach ne signifie pas changer de système de jeu. Il n'y a pas eu de grosse révolution dans le système tactique du Racing. Le nouveau coach Frank Defays a gardé un système en 5-3-2 dans lequel ses joueurs ont entamé leur marche en avant depuis la nomination de Patrick Grettnich en novembre 2017.

Le seul changement notoire a été de passer d'un milieu à trois, pratiquement à plat et tirant dans tous les sens, à un milieu en triangle «pointe haute». Ce qui signifie qu'il est composé de deux milieux plus défensifs et d'un meneur de jeu.

Ce rôle de meneur de jeu était dévolu ce dimanche à la recrue hivernale Jérôme Simon.

Rapidement, on a pu observer que Simon se positionnait entre les lignes adverses mais toujours très proche de ses attaquants. Il ne participait pas à l'animation défensive de son équipe. Comme ses deux attaquants.

Et c'est là qu'est la grande différence entre le système Grettnich et celui de Defays. Ce positionnement haut d'un meneur de jeu permettait au duo de milieux Nakache-Nouidra de ne plus être au four et au moulin et de plus se concentrer sur le travail défensif et la première relance.

Le Racing jouait donc avec trois vrais joueurs offensifs et, avec la participation des joueurs de couloirs, pesait réellement sur la défense rosportoise. Face à une défense assez lente, et à réaction, cela a créé du retard dans le marquage adverse comme sur le but de J. Simon. (0-1, 74e).

Le seul bémol est venu du fait que, la justesse technique n'étant pas au rendez-vous, les pertes de balle ont exposé les joueurs de la capitale à des contres. Fort heureusement pour eux, les locaux étaient encore moins inspirés techniquement que leurs adversaires du jour.

Attendons de voir si, face à une équipe de haut de tableau, le coach Defays maintiendra ce système offensif.

Un Dallevedove moins influent

Du côté du Victoria, on était curieux de voir l'influence qu'allait avoir la recrue Dallevedove dans sa nouvelle équipe.

S'il a tenté de prendre le jeu à son compte et de déclencher des attaques placées, l'ancien joueur du Fola s'est rapidement rendu compte qu'il ne se verra pas proposer le type d'appels et donc de solutions de passe qu'il avait dans son ancienne équipe.

Il va devoir s'adapter rapidement à ses attaquants pour pleinement apporter ce que l'on attend de lui. Ce dimanche, l'Allemand a évolué trop loin de ses attaquants et à la différence de Jérôme Simon, n'a pas fait le lien entre les lignes défensive et offensive de son équipe.

Trop loin du but adverse, ce placement a forcé son avant-centre, Biedermann, à redescendre chercher le ballon à plus de 35 mètres des buts de Ruffier alors que son rôle aurait été d'appuyer et d'user la défense centrale du Racing.

Finalement, le but encaissé a forcé Pedro Resende à effectuer des changements et prendre un peu plus de risques en passant à trois défenseurs. Devant l'intensité mise par les nouveaux entrants, le bloc du Racing a reculé et concédé plus de fautes. Une erreur de marquage a suffi pour perdre trois points (1-1, 88e).

Les Tops

Jérôme Simon (Racing). Il a pris ses responsabilités dans le jeu et c'est ce qu'on demande à un «meneur de jeu». Il a beaucoup tenté mais aussi beaucoup raté. Malgré tout, il a influencé le match et a été récompensé par un but.

Florik Shala (Racing). Un match encourageant car il a été au combat, il a participé au jeu, il a fait des efforts. Il a surtout été constant.

Les entrants du Victoria Rosport. Ils ont mis l'intensité que les 11 titulaires n'avaient pas mise jusque-là. Sans eux, jamais le Victoria ne serait revenu au score.

Les Flops

Eric Brandenburger (Rosport). Un match très compliqué pour l'arrière droit car il n'a pas dominé défensivement. De plus, il a eu beaucoup de déchet technique avec un nombre incalculable de pertes de balle.

Sebastian Szimayer (Racing). Le contraste entre lui et ses deux compères d'attaque a été trop important. Peu utilisé car trop peu d'appels, il n'a pas assez pesé sur l'adversaire.

Tim Hartmann (Rosport). On ne l'a quasiment pas vu sur son côté.