Joueur de légende

Le Roi Pelé est mort, le monde du foot en deuil

Edson Arantes do Nascimento, dit Pelé, véritable légende brésilienne du football, s'est éteint ce 29 décembre à l'âge de 82 ans. Il souffrait d'un cancer.

(MKa avec AFP) - De milieu modeste, c’est après avoir marqué trois Coupe du monde et plusieurs générations de fans de foot qu’une icône de l'histoire du football s'est éteinte avant cette fin d’année 2022.

Edson Arantes do Nascimento, dit Pelé, monstre sacré du football était atteint d’un cancer du côlon qui l’aura finalement emporté à l'âge de 82 ans ce jeudi 29 décembre. Première star planétaire du football, c’est l'une de ses filles, Kely Nascimento, qui a appris la nouvelle sur Instragram.

«Nous t'aimons à l'infini, repose en paix» a-t-elle écrit depuis l'hôpital Albert-Einstein de Sao Paulo où il avait été admis il y a un mois.

La légende brésilienne était l'un des derniers monstres sacrés du football mondial encore en vie, après les décès de Diego Maradona, en décembre 2020, ou de Johan Cruyff, en 2016. Il laisse derrière lui un palmarès hors norme et l'une des carrières les plus admirées de l'histoire du sport.

Naît le 23 novembre 1940 dans un modeste foyer de la ville de Tres Coraçoes dans le centre du Brésil, son intérêt pour le football le pousse très vite à fouler la pelouse un ballon entre les pieds. A 13 ans, il intègre le club de Bauru SP, dans le sud-est du pays. Trois ans plus tard, Pelé prend la direction de Sao Paulo pour évoluer sous le maillot de Santos. Un club avec qui il va écrire l'histoire et y jouer pratiquement l’entièreté de toute sa carrière.

Première Coupe du monde en 1958

Finalement, se sont paradoxalement des images en noir et blanc qui rendent encore aujourd'hui le mieux toute la lumière et l'éclat donné au football par ce génie. Le 29 juin 1958, le monde découvre éberlué ce jeune de 17 ans qui marque deux buts en finale du Mondial contre la Suède, chez elle à Solna, pour donner le titre suprême au Brésil (5-2).

La modernité de ce joueur, dans ses dribbles, ses feintes, ses courses en déséquilibre, sa vitesse, sa technique, tranchent dans un stade où les spectateurs portent encore imperméables, noeuds papillons et pipes pour les hommes.

1.281 buts en 1.363 matches

Selon un classement officieux, il est encore le seul joueur à avoir inscrit la bagatelle de 1.281 buts en 1.363 matches sous les maillots de Santos (1956-74), son club au Brésil, de la «Seleçao» et du Cosmos (1975-77).

Là encore, Pelé est un précurseur, en rejoignant ce club new-yorkais qu'on qualifierait aujourd'hui de «bling bling», entité fascinante de stars en fin de carrière qui côtoyaient dans les soirées de la «Grosse Pomme» les figures du «show-biz».

Avant qu'il ne décide de l'heure de sa retraite, les défenseurs se sont rapidement fait une raison et tout était bon pour l'arrêter du temps de sa splendeur, comme les fautes les plus sales. Les agressions du Bulgare Zhechev et du Portugais Morais gâchent sa Coupe du monde 1966.

En dehors des terrains, cet homme qui garda un physique félin même quand les tempes de ses cheveux ras grisonnèrent, a également eu une vie bien remplie. On peut citer entre autres sept enfants reconnus, dont cinq issus de deux mariages, des rôles au cinéma (dont un film de guerre sur fond de football aux côtés de Sylvester Stallone, sous la direction de John Huston), des chansons enregistrées et même un poste de ministre au Brésil.

Comment résumer sa trajectoire quand celles de ses ballons ont découragé tant de gardiens?

