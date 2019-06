De retour en Promotion d’Honneur après quatre saisons consécutives passées parmi l’élite, le RM Hamm Benfica se reconstruit patiemment. Plusieurs piliers du clubs pourraient rester. En attendant, trois promesses rejoignent le Cents.

Le RM Hamm Benfica prend trois jeunes et attend un retour

Christophe NADIN

Et si le «transfert» le plus spectaculaire du RM Hamm Benfica était le retour aux affaires d'Inacio Cabral? L'hypothèse a pris de l'épaisseur ces derniers jours. Le défenseur central de 35 ans avait pris du recul après quelques matches cette saison et son absence avait été préjudiciable pour la suite.







En attendant, les Aigles se sont attaché les services de trois joueurs. Le milieu de terrain du Progrès Igor Teles, qui n'a compilé que six bouts de match de BGL Ligue cette saison, rejoint le Cents à 19 ans.

Il côtoiera Ivo Silva, un milieu de terrain de 17 ans et demi passé par l'Eintracht Trèves et à Wormeldange la saison qui vient de se terminer. Enfin, Cristiano Mendes, un défenseur de 20 ans de Belvaux, s'ajoute aussi au casting.

Plusieurs joueurs ont déjà annoncé leur départ du RM Hamm Benfica: Assim Alomerovic (Useldange), Issa Bah (Progrès), Raphael De Sousa (Etzella), Claudio Furtado (Grevenmacher) et Edir Mokrani (Titus Pétange).