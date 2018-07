Douze arrivées pour six départs. Le club du Pfaffenthal n'a pas lésiné sur les moyens pour cette nouvelle saison qui se profile en Division 1. Un virage à bien négocier pour le club qui sera dirigé par Fernando Almeida, successeur de son homonyme Jhemp.

Le Red-Black Egalité fait le plein de nouveaux joueurs

(tof). Les douze nouveaux joueurs qui intégreront le groupe sont Stefan Da Silva Pinto (Avenir Beggen), Pierre Naudo (FC Sporting Bertrange), Cedric Arellano (FC Junglinster), Francisco Grincho (Racing Luxembourg), Nene Da Costa (Luna Obercorn), Alberto Pilimeno (US Esch), Roben Pires Adreak (US Sandweiler), Youri Inglebert (FC Rodange), Gianfranco Giovanniello (RM Hamm Benfica), Valentin Mouton (FC Magny/FRA), Deco (FC Montleblan/BEL) et Emmanuel Fernandes (nouvelle affiliation).

Six joueurs ont décidé de tenter leur chance ailleurs: Daniel Trindate (Tricolore), Marjan Vujanovic (Porto), Bryan Cardoso (US Sandweiler), Filipe Romao (FC Berdorf-Consdorf), Paulo Da Costa (CS Sanem), Alex Semedo (CS Grevenmacher)