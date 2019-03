Au tournoi ITF W15 sur terre battue d'Antalya (15.000 dollars), la n°2 luxembourgeoise Eléonora Molinaro (18 ans, WTA 525) s'est qualifiée pour les demi-finales sans laisser le moindre jeu à son adversaire biélorusse, Sadafmoh Tolibova (22 ans, WTA 782), qui a abandonné alors qu'elle était menée 0-6, 0-3.

Le récital parfait de Molinaro à Antalya

Jean-François COLIN Au tournoi ITF W15 sur terre battue d'Antalya (15.000 dollars), la n°2 luxembourgeoise Eléonora Molinaro (18 ans, WTA 525) s'est qualifiée pour les demi-finales sans laisser le moindre jeu à son adversaire biélorusse, Sadafmoh Tolibova (22 ans, WTA 782), qui a abandonné alors qu'elle était menée 0-6, 0-3.

Face à une joueuse - la Biélorusse Sadafmoh Tolibova (22 ans, WTA 782), tête de série n°5 - plus consistante sur le papier que ses adversaires des deux premiers tours, Eléonora Molinaro (18 ans, WTA 525), tête de série n°2, met d'emblée la pression sur le service adverse: 0-40, et break dans la foulée (1-0).

La teenager des Arquebusiers ne desserre pas l'étreinte et force un second break pour rapidement mener 3-0. Le "récital Molinaro" et la... razzia des jeux se poursuit pour aboutir à un cinglant 6-0 après seulement 24 minutes de match!

L'entame de la seconde manche est un copié-collé de la première, avec un nouveau monologue grand-ducal: double break et un tableau-marquoir qui grimpe très vite à 3-0. Complètement noyée, la Biélorusse n'a remporté que... douze points, et elle se... retire sur blessure dans la foulée, à 0-6, 0-3 après 38 minutes.



La n°2 luxembourgeoise, qui n'a guère laissé d'influx ce vendredi matin en en quart de finale, sera opposée samedi en demi-finale de ce tournoi ITF W15 sur terre battue d'Antalya à la Japonaise Yukina Saigo (22 ans, WTA 853), tête de série n°7.