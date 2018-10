Coup de tonnerre à Moscou, un but inscrit en tout début de rencontre a permis au CSKA Moscou de créer la sensation de cette deuxième journée de phase de poules de la Ligue des champions, mardi. Réduit à dix, Benfica s'est imposé 3-2 dans le fief de l'AEK Athènes.

Sport 5 min.

Le Real tombe à Moscou, Benfica s'impose à dix, MU et le Bayern en échec

Didier HIEGEL Coup de tonnerre à Moscou, un but inscrit en tout début de rencontre a permis au CSKA Moscou de créer la sensation de cette deuxième journée de phase de poules de la Ligue des champions, mardi. Réduit à dix, Benfica s'est imposé 3-2 dans le fief de l'AEK Athènes.

Alors que la Roma, dans un stade Olympique en feu, s'est rapidement mise à l'abri par l'intermédiaire de Dzeko (3e et 40e) contre Viktoria Plzen, le Real Madrid s'est fait surprendre à Moscou par le CSKA. Vlasic a profité d'une approximation de Varane pour ouvrir le score dès la deuxième minute. Les Moscovites n'ont rien lâché. Benzema a touché du bois (40e), Akinfeev s'est montré intraitable (malgré son carton jaune-rouge en fin de match pour contestations) et Varane a manqué d'un cheveu l'égalisation dans le temps additionnel. Le CSKA a réalisé l'exploit de cette soirée et pris la tête du groupe G. Le triple tenant du titre a chuté!



Ünder, d'une petite balle piquée du gauche (63e), Kluivert qui avait bien suivi (74e) et encore Dzeko, qui a marqué un triplé comme l'an dernier face au même adversaire (90+2), ont fait bonne mesure pour la Roma.

Quand Ronaldo n'est pas là, il reste Dybala. La suspension du Portugais n'a pas vraiment posé de problèmes à la Juventus Turin qui, grâce à un triplé de son attaquant argentin, a très facilement battu les Young Boys de Berne 3-0 mardi lors de la deuxième journée de Ligue des champions.

Ronaldo était en loges et il a profité du spectacle offert par Dybala. Pour offrir aux Bianconeri un deuxième succès en deux matches de C1, l'Argentin a donc marqué les trois buts du match, mais aussi tiré sur le poteau, provoqué l'expulsion en fin de match de Camara et aurait même pu obtenir un penalty. La «Joya» a brillé mais il n'a pas été le seul. Avec Pjanic, Bernardeschi ou Cuadrado, la Vieille Dame avait un peu trop de talent pour ces Young Boys et, Ronaldo ou pas, il y avait bien trois classes d'écart entre les deux équipes.

Dès la 5e minute, Dybala a marqué d'une volée du gauche sur une magnifique ouverture de Bonucci, qui rappelait ainsi combien son jeu long avait manqué à la Juve la saison dernière lors de son escapade milanaise. L'Argentin ajoutait un deuxième but à la demi-heure en reprenant une bonne frappe de Matuidi péniblement repoussée par Von Ballmoos (2-0, 33e). Après la pause, Dybala concluait son festival en reprenant de près un centre de Cuadrado, épilogue d'un long et magnifique mouvement collectif (3-0, 69e).



Dans un match qui a commencé avec du retard en raison des embouteillages au abords d'Old Trafford, mais qui a été agréable à suivre, Manchester United, malgré quelques coups de boutoir et des coups de pied arrêtés dangereux, n'a pu faire mieux que match nul 0-0 contre une formation de Valence joueuse comme à son habitude.

CR/ n'était pas là mais Paulo Dybala a assuré le coup par un hat trick. Photo: AFP

Lyon s'est fait peur



Après sa défaite surprise en ouverture face à Lyon (1-2), Manchester City a failli enregistrer une nouvelle contre-performance à Hoffenheim qui avait ouvert la marque après 45 secondes. Après l'égalisation de Sergio Agüero (8e), City a pris les trois points à trois minutes de la fin grâce à David Silva.



Toujours dans le Groupe F, Lyon, sanctionné pour le comportement de ses supporters, a joué dans un stade à huis clos et a failli perdre le bénéfice de sa victoire à Manchester. Le Shakhtar a causé de nombreux problèmes au flanc gauche français et a logiquement ouvert le score par Morais juste avant la pause. Deneyer, de la tête, a cru égaliser mais Aouar, en position de hors-jeu, a poussé le ballon au fond du but (53e).

Le même Aouar était ensuite coupable d'une perte de balle au milieu, aucun Lyonnais n'a semblé concerné par le repli défensif et le 6 contre 4 a profité à Morais qui, d'un coup de patte subtil, s'offrait un doublé (55e). Lyon a refait son retard sur un coup de tête de Dembélé... qui devait céder sa place à Cornet (70e) avant d'égaliser par Dubois deux minutes plus tard. Aouar était encore dans le coup mais cette fois à son avantage. Malgré de bonnes occasions, les Lyonnais laissaient échapper l'occasion de prendre trois nouveaux points.

Le Bayern n'a pas trouvé la solution



Dans le Groupe E, après avoir ouvert rapidement la marque par Hummels (4e) , le Bayern a souffert face au pressing et surtout à la technique des joueurs de l'Ajax, avec notamment l'ailier gauche brésilien Neres (21 ans). C'est Mazraoui qui a égalisé pour les hommes d'Erik Ten Hag (22e). Les Bavarois, qui restaient sur douze victoires en autant de matches de poules à domicile, reprenaient la conduite de la partie en seconde période sans faire pencher la balance en sa faveur malgré l'entrée en jeu de James Rodriguez (62e). Déjà décisif en première période, Neuer l'a été encore en fin de match.



Franck Ribery aux prises avec David Neres. Les deux hommes se sont montrés à leur avantage. Photo: AFP

De son côté, le Benfica, dans l'obligation de réaliser un résultat positif à Athènes, a d'abord déroulé en menant 2-0 (Seferovic 6e et Grimaldo 15e) avant de se retrouver bêtement à dix (expulsion de Dias 45+4). Un fait de jeu synonyme de retournement de situation puisque le Belge Klonaridis réduisait le score du plat du pied, et de près (53e), avant de reprendre un bon centre au deuxième poteau pour égaliser (2-2, 63e). Aux abois, les Aigles ne devaient leur salut qu'à un raid solitaire du jeune Alfa Semedo. Pour son premier match en C1, il décochait une frappe victorieuse aux 20 mètres (2-3, 74e). Mission accomplie pour les Aigles.

Résultats et classements



Groupe E

Bayern Munich (GER) - Ajax Amsterdam (NED) 1-1

AEK Athènes (GRE) - Benfica Lisbonne (POR) 2-3

Le classement

1. Ajax Amsterdam 4 points

2. Bayern Munich 4

3. Benfica 3

4. AEK Athènes 0

Groupe F

Hoffenheim (GER) - Manchester City (ENG) 1-2

Lyon (FRA) - Shakhtar Donetsk (UKR) 2-2

Le classement

1. Lyon 4 points

2. Manchester City 3

2. Shakhtar Donetsk 2

4. Hoffenheim 1

Groupe G

AS Rome (ITA) - Viktoria Plzen (CZE) 5-0

CSKA Moscou (RUS) - Real Madrid (ESP) 1-0

Le classement

1. CSKA Moscou 4 points

2. Real Madrid 3



3. AS Rome 3

4. Viktoria Plzen 1

Groupe H

Juventus Turin (ITA) - Young Boys Berne (SUI) 3-0

Manchester United (ENG) - Valence (ESP) 0-0

Le classement

1. Juventus 6 points

2. Manchester United 4



3. Valence 1



4. Young Boys 0