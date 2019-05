Le Racing flirtait depuis quelques semaines avec le Japonais de Mertert-Wasserbillig Sota Adachi. Venu notamment en test lors d'un entraînement, le milieu de terrain s'est engagé avec le club de la capitale ces dernières heures.

Le Racing recrute le Japonais Adachi

Le dernier espoir d'être européen envolé, les grandes manoeuvres vont pouvoir débuter au Racing. Le club entraîné par Frank Defays va chercher à recruter des joueurs luxembourgeois pour être plus compétitif dans ce domaine et ciblera ensuite des profils plus offensifs pour apporter du poids à un secteur qui en a cruellement manqué cette saison.

Le milieu de terrain n'est pas délaissé pour autant et Sota Adachi, sur le radar de plusieurs clubs, va venir apporter son dynamisme dans le coeur du jeu comme il l'a fait notamment à Mertert-Wasserbillig en Promotion d'Honneur. En outre, le club devrait finalement conserver Pape Mboup et Jérôme Simon, venu à la trêve hivernale.

Sota a 23 ans. Formé à la Kokushikan University, il a ensuite transité par Gückingen en Allemagne avant de poser ses valises le long de la Sûre l'an dernier.