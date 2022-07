Le club de la capitale a manqué d’arguments pour inquiéter les Serbes de Cukaricki diaboliques de cynisme (1-4).

Le Racing prend une leçon de réalisme

Christophe NADIN Le club de la capitale a manqué d’arguments pour inquiéter les Serbes de Cukaricki diaboliques de cynisme (1-4).

Le nom de Cukaricki n’a guère de résonance dans le concert international mais les joueurs du club de Belgrade ont déjà parfaitement assimilé le concept de temps forts à exploiter dans un match. Les Serbes ont poussé trois fois en première période et ont inscrit deux buts. Et encore… Le deuxième but est tombé un peu de nulle part alors que le Racing avait la mainmise sur la rencontre. Mijailovic s’est avancé sans être attaqué et a enroulé une frappe de 30m avec la force nécessaire pour tromper un Romain Ruffier impuissant sur ce coup-là (1-2, 35e).

Le Racing était parvenu à répondre au premier coup de semonce administré par Kovac après un premier arrêt de Ruffier (0-1, 16e) et une partie de flipper. C’est Abdelhakim Omrani, monté en ligne au second poteau, qui reprenait un corner de Jérôme Simon pour remettre les deux équipes à égalité (1-1, 20e) alors que Buch réclamait un penalty et obtenait… un carton jaune.

Le cynisme serbe avait fait son œuvre

L’envie de bien faire transpirait dans le chef d’une équipe luxembourgeoise joueuse et portée vers l’avant. Andreas Buch tentait d’imposer son physique dans la boîte, Davy N’Goma et ses dribbles déroutants empoisonnaient une défense pas toujours à son affaire. La doublette Alexandre Laurienté - Emmanuel Françoise donnait aussi du fil à retordre aux arrières visiteurs.

Les choses étaient bien en place mais le cynisme serbe avait fait son œuvre au terme d’un premier acte plaisant. Il sapera définitivement le moral des vainqueurs de la Coupe de Luxembourg six minutes après la reprise. Françoise ne parvenait pas à conclure devant Micovic. La relance était mauvaise et le contre allait à cent à l’heure. Kovac, parti sur la gauche, repiquait au centre et profitait d’un malentendu dans la défense locale pour tromper Ruffier (1-3, 51e).

Les actions des Ciel et Blanc chutaient un peu plus un quart d’heure plus tard lorsque Lukic se fendait d’un tir limpide des 25m qui ne laissait aucune chance à Ruffier (1-4, 66e).

La suite était une question de gestion pour des Serbes qui voyaient encore le Racing jeter ses dernières forces dans la bataille. Sans conséquence fâcheuse. «On a la sensation de ne pas avoir été mauvais et d’avoir rivalisé avec notre adversaire. On a posé notre jeu. Le score est très lourd et on prend deux buts de fou. A nous d’apprendre de nos erreurs», déclarait le capitaine Romain Ruffier.

Le premier match de Coupe d’Europe de l’histoire disputé au Stade de Luxembourg a rendu un verdict implacable. Il permettra au Racing de grandir à défaut de viser une qualification pour le troisième tour de la Conference League.

Racing - Cukaricki 1-4 (1-2) Stade de Luxembourg Racing: Ruffier, Hennetier, Omrani, Skenderovic, Laurienté, Garos, Nakache (64e Pokar), J. Simon (78e Tinelli), N’Goma (78e Schaus), Buch (64e Muratovic), Françoise (90e Amiri). Cukaricki: Micovic, Roganovic (80e Tosic), Vujadinovic, Drezgic, Stevanovic, Kovac (76e Docic), Mijailovic, Ndiaye, Lukic (84e Petkovic), Ivanovic (76e Owosu), Badamosi (76e Spasojevic). Buts: 0-1 Kovac (16e), 1-1 Omrani (20e), 1-2 Mijailovic (35e), 1-3 Kovac (51e), 1-4 Lukic (66e) Cartons jaunes: Buch (Racing), Drezgic, Lukic (Cukaricki) Arbitre: M. Shimusik (BLR) Spectateurs: 832 spectateurs.

