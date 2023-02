Le club de la capitale doit enfiler sa tenue de gala à Dudelange pour prétendre jouer l’Europe alors que la belle série du Progrès est en danger à Rosport.

18e journée en BGL Ligue

Le Racing en appel, Niederkorn sur ses gardes

Christophe NADIN Le club de la capitale doit enfiler sa tenue de gala à Dudelange pour prétendre jouer l’Europe alors que la belle série du Progrès est en danger à Rosport.

Le match

C'est devenu un classique du championnat. Quand ils ne s'affrontent pas en Coupe, Dudelange et le Racing ont rendez-vous en championnat. Le premier duel de la saison avait tourné court (2-4) avec une victoire des champions en titre bien plus évidente sur le terrain que les chiffres ne le laissent penser. Le F91 tenait peut-être là son match référence. Il semble avoir perdu un peu de sa superbe depuis mais tient toutefois la cadence du Swift. Le club de la capitale a lui lâché du lest la semaine dernière et doit prendre au moins un point pour garder un œil sur la troisième place.

Au-delà du résultat, la manière sera passée au scanner pour savoir si oui ou non les Ciel et Blanc ont l'étoffe d’un candidat à un billet continental. C'est loin d'être évident et l'absence de victoire contre l'une des cinq premières équipes de la compétition ne crédibilise pas cette hypothèse. Un succès dans la Forge du Sud pourrait définitivement lancer le Racing dans sa course au podium.

Le piège

Il est visible comme le nez rouge sur la figure d'un clown. Niederkorn le sait et n'abordera pas son déplacement à Rosport la fleur au fusil. Les piqûres de rappel ne manquent pas. Primo, le club de la Sûre reste sur trois matchs sans défaite dans ses installations. Deuxio, le duel entre les deux clubs s'apparente à tout sauf à une promenade de santé pour les Jaune et Noir au regard des affrontements de ces dernières saisons. Tertio, c'est rarement face aux équipes regroupées que le Progrès est parvenu à déployer son meilleur football. Il lui faudra pourtant percer le coffre-fort local pour porter à 7 le nombre de succès consécutifs et consolider sa troisième place au classement.

La situation toujours précaire (12e, 15 points) du FC Victoria dans la hiérarchie va décupler les forces d'une équipe qui n'a pas encore secoué les filets adverses en 2023.

L'homme

Daniel Da Mota. A 37 ans, l'ancien international avait rêvé d'un retour au bercail plus abouti que celui qu'il vit depuis le début de la saison. Qu'Ettelbruck besogne sans relâche pour assurer son maintien parmi l'élite était plus ou moins programmé. Que le club nordiste hérite de la lanterne rouge après un non-match face au Fola ne faisait pas partie du plan. Au pied du mur, Etzella rend visite à une équipe de Differdange qui pique sa crise elle aussi.

Daniel Da Mota va revoir ce stade d'Oberkorn où il évoluait encore la saison dernière. L'ailier semblait attendre un signe du club pour prolonger l'aventure, mais il n'est jamais venu. Cette séparation un rien mystérieuse pimente un peu plus les retrouvailles mais l'intérêt sera ailleurs. Il est temps pour le club nordiste de décoller quelques mois après un changement d'entraîneur infructueux et pour les Rouge et Noir de stopper une hémorragie qui pourrait les conduire à jouer le maintien. Impensable en début de saison!

Le chiffre

6. Six clubs ont déjà changé d’entraîneur depuis le début de saison en BGL Ligue. Mondercange est le dernier en date. Lundi, le promu s’est séparé de Dinis De Sousa et a intronisé Olivier Ciancanelli dans la place. C'est un retour au FCM pour le désormais sexagénaire qui devient le doyen des entraîneurs de l’élite et détrône ainsi Marc Thomé.

Le club a voulu provoquer un électrochoc après la défaite face à Wiltz (0-3) lors de la dernière journée. L'expérience parle pour Ciancanelli qui a déjà entraîné Steinfort, Belval et Canach sans oublier son club de cœur de Niederkorn. Remplacer un entraîneur est une arme à double tranchant. Il y a des expériences peu concluantes (Etzella, Differdange) et d'autres beaucoup plus réussies (Jeunesse, Strassen). De Sousa avait succédé à Angelo Fiorucci en début de saison. Ciancanelli, lui, entrera dans le vif du sujet dimanche à 16h au Fola. Un match ultra important pour l'avenir des deux clubs.

Le classement





