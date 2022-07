Pas de miracle pour les footballeurs de la capitale en Serbie. Ils disent adieu à la scène européenne.

Football

Le Racing éliminé sans gloire

André KLEIN Pas de miracle pour les footballeurs de la capitale en Serbie. Ils disent adieu à la scène européenne.

Pour le Racing, l'aventure européenne a pris fin jeudi soir. Après avoir perdu une semaine plus tôt le match aller du deuxième tour de qualification de l'Europa Conference League au Stade de Luxembourg contre le club serbe de Cukaricki (1-4), l'équipe de l'entraîneur Fahrudin Kuduzovic avait tout sauf de bonnes chances d'atteindre le tour suivant lors du match retour.

Le Racing prend une leçon de réalisme Le club de la capitale a manqué d’arguments pour inquiéter les Serbes de Cukaricki diaboliques de cynisme (1-4).

Jusqu'à peu avant la mi-temps, le Racing a toutefois réussi à tenir en défense, sans pour autant marquer. C'est Mohamed Badamosi qui a donné l'avantage aux locaux en inscrivant un doublé (39e et 41e), enterrant ainsi tout espoir du côté luxembourgeois.

Kevin Nakache (au premier plan) est déçu de la performance de son équipe lors des deux matches. Photo: Ben Majerus

Après la pause, les choses allaient encore empirer. Sept minutes seulement s'étaient écoulées (52e) lorsque Cukaricki frappait à nouveau et portait le score à 3-0. Par la suite, sept changements ont eu lieu de part et d'autre. Nemanja Spasojevic a clos le match en marquant le dernier but (4-0) à la 73e minute.

Après deux matchs avec quatre buts encaissés à chaque fois et un seul but marqué, le Racing a dû reconnaître la supériorité des Serbes et dit adieu à la compétition internationale.







