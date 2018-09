Pour son dernier match du groupe G du tour préliminaire de l’UEFA Futsal Champions League, le Racing Futsal Luxembourg a ouvert son compteur victoire en écartant les Gallois de Cardiff University Futsal Club 6-3.

Le Racing décroche sa première victoire sur la scène européenne

Par Stéphane Guillaume



Face au Cardiff University Futsal Club, adversaire le plus abordable sur le papier, les Racingmen avaient à coeur de terminer sur une note positive ce tour préliminaire. Face à un pressing assez haut des Gallois, les Luxembourgeois manquent de vitesse et de consistance, le Racing défend bien et ne se laisse pas intimider. La preuve avec cette ouverture du score de Monteiro da Veiga (1-0, 10e). Le pressing constant des Gallois est également récompensé par l'entremise de Prangley qui dévie légèrement le cuir dans les six mètres et surprend Silva (1-1, 12e).

Une des qualités du Racing est sa capacité de réaction, ce but encaissé ne va pas entamer sa motivation. Guedes inscrit le deuxième but au meilleur moment, une minute avant la première rentrée aux vestiaires (2-1, 19e).



Dès la reprise, le champion du Luxembourg continue sur sa lancée et inscrit à son adversaire trois buts en l'espace de trois minutes (5-1, 21e, 22e et 23e). Cardiff fait monter un cinquième joueur dans le jeu, un risque payant puisque les Gallois trouvent le chemin du but à deux reprises mais dans le même temps, le Racing en profite pour inscrire sa sixième réalisation de l'après-midi (6-3, 28e, 29e et 31e).

Les dernières dix minutes sont gérées assez bien par le club de la capitale. Les joueurs de Cardiff vont souffrir jusqu'au bout avec le carton rouge du capitaine Dean Maynard à la suite d'une seconde faute sur Soares qui lui en a fait voir de toutes les couleurs ce dimanche.



Avec ce premier succès, le Racing clôture son aventure européenne nanti de trois points et une troisième place dans ce groupe G. Les joueurs et tout le staff technique peuvent quitter la Pologne la tête haute et avec le sentiment du devoir accompli.



Cardiff University Futsal Club - Racing Futsal Luxembourg 3-6 (1-2)

Evolution du score: 0-1 Monteiro da Veiga, 1-1 Prangley, 1-2 Guedes, 1-3 Saores, 1-4 Soares, 1-5 Maia, 1-6 Guedes, 2-6 Dabbs, 3-6 Gomes.

Cardiff University Futsal Club: Moris (K), Maynard (cap), Prangley, Hudson, Martinez, Emanuel, Gomez, Nelson, Mills, Dorward, Delve, S.Dabbs, R.Dabbs & Fosberry (K2).

Staff: Wallwork, M. et P.Jones.

Racing Futsal Luxembourg: Silva (K1), Pereira (cap), Agovic, Da Silva, R.Valente, Soares, Monteiro da Veiga, Pinto, Maia, Dos Reis, Guedes, M.Valente (K2) et Da Silva Vaz (K3) et Duarte (K4).

Staff: Serio, Monteiro, Fernandes, Martins, Rosière et J.Valente.