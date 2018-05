Le Racing Luxembourg a remporté, ce mardi sur la pelouse du stade Jos Philippart à Rodange, la finale de la Coupe du Prince, en dominant l'Union Titus Pétange 3-2.

Le Racing décroche la Coupe du Prince

Des buts, du suspence, de l'ambiance, la finale de l'édition 2018 de la Coupe du Prince a tenu toutes ses promesses. Devant plus de 1.400 spectateurs, les jeunes du Racing, ont dans un premier temps, fait le gros dos avant de prendre la rencontre à leur compte et trouvé la faille peu après le quart d'heure grâce à un but de Teles (16e). Les bleus doublaient même leur avance à la 22e minute à la suite d'une reprise de la tête de Grubesic.

Le Titus Pétange ne s'en lassait pas compter et Skenderovic relançait le suspense en transformant un penalty à la 39e minute. Le Racing reprenait ses aises et Torill offrait deux buts d'avance à ses couleurs (3-1, 50e). L'Union ne baissait pas les bras et Skenderovic réduisait à nouveau l'écart à la 69e minute (3-2) mais malgré un rush final, le Titus ne parvenait pas à refaire son retard.



La dernière victoire du Racing dans cette compétition datait de 2015 quand les coalisés avaient dominé le Fola 5-2. En 2016, le Racing s'était incliné en finale contre l'Entente CSG-Biwer-Berbourg-Berdorf (1-2). Le club de la capitale succède au Fola au palmarès de cette épreuve réservées à la catégorie des juniors.



Racing - Titus Pétange 3-2

Evolution du score: 1-0 Teles (16e), 2-0 Grubesic (22e), 2-1 Skenderovic (39e sur pen.), 3-1 Torill (50e), 3-2 Skenderovic (69e).

RACING: Pereira; Bultgen, Gomes, Grubesic, E. Oliveira (63e Lamarra), Martins (68e Gavoci), Sulejmani, I. Oliveira (89e Ndjo), Teles, Torill (73e Gomes), De Jesus (61e Aboudalaye).

TITUS PETANGE: Vitali; Vieira (55e Schmit), Mendes, Malheiro, Teixeira, Bjelic (61e Galam), Peixoto, Gonçalves (55e Altomare), Varela (63e Mota), Agovic, Skenderovic.



Goncalo Rodrigues (Titus) prend le meilleur sur Jay Bernardino. Mais au final, c'est le Racing qui a décroché la Coupe du Prince 2018. Photo: Yann Helles